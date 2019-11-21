【香港人權與民主法案】 《人民日報》：干涉中國內政的廢紙一張

內地《人民日報》發表題為〈干涉中國內政的法案就是廢紙一張〉的評論員文章，批評美國國會參議院不顧中方多次嚴正交涉和強烈反對，通過的《香港人權與民主法案》，公然為暴徒張目打氣，以美國國內法插手香港事務，干涉中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露其強盜嘴臉和霸權本性，「我們正告美方，收回在香港問題上的黑手，任何違背國際法和國際關係基本準則、干涉中國內政的法案就是廢紙一張，注定枉費心機。」

文章表示，對於暴徒犯下的一樁樁罪行，美方罔顧事實、顛倒黑白，打著「人權與自由」的幌子，粗暴干涉香港事務和中國內政，惡意詆毀中國中央政府和特區政府，公然為「反中亂港」活動撐腰打氣；美方從未批評過港英殖民統治時期香港沒有人權與自由，卻對目前享有前所未有廣泛權利與自由的香港說三道四、抹黑詆毀。

文章認為，在香港正滑向「恐怖主義」深淵的危險時刻，美政客置香港廣大市民利益於不顧推動有關法案，就是為暴徒提供「避風港」，給特區政府止暴制亂製造「絆腳石」，向維護法治秩序的正義人士發出「恐嚇信」；美方以荒唐、虛偽的雙重標準踐踏國際法和國際關係基本準則的真實面目暴露無遺，以人權、民主為名，行霸權干涉之實的真實面目暴露無遺。

《人民日報》另一篇〈美國不插手，香港更繁榮〉的人民銳評指出，香港未來走向何方、取決於中國政府、取決於香港市民，「要看到，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

文章稱，作為中國內地通向世界的一扇大門，香港的繁榮穩定是中國的福祉，也符合世界各國的利益，「我們奉勸美國少數政客，睜開辨別暴力犯罪的雙眼，縮回干涉中國內政的黑手。與正義同行，與發展同行，這是面向未來的唯一正確選擇。」