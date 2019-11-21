【有片】深圳公安曝光視頻：鄭文傑三次進嫖妓場所　審訊稱好羞愧

英國駐港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）早前在深圳因「涉嫌嫖妓」被羅湖公安行政拘留，惟鄭文傑近日接受媒體訪問透露，指自己被拘留期間曾被拷問迫供。 內地官媒《人民日報》周四（21日）微博上公開鄭文傑三次來到被指是「嫖妓場所」及事後的審訊片段，羅湖公安亦在《環球時報》的採訪中強調「不存在刑訊逼供」。

鄭文傑在7月23日下午5時42分進入深圳羅湖一間「會所」。（影片截圖）

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影片一共有4個部分，前面的部分時鄭文傑分別在7月23日下午5時42分、7月31日晚上6時21分及8月8日晚上6時42分進入深圳一間「會所」的情況，均可見到鄭文傑有跟隨一名女子進入房間內。

至於最後的部分則是鄭文傑接受審訊的情況，鄭文傑與羅湖公安是用粵語交談。羅湖公安先是向鄭文傑說明公安機關在決定拘留的時候，已經告知有鄭文傑有權利通知家人和律師。羅湖公安其後就詢問鄭文傑為何會拒絕通知家人，鄭文傑稱「因為覺得這件事很丟臉，就不太好意思告訴家裏人這件事」。鄭文傑在被羅湖公安問到「對違法行為有甚麼看法」時，更稱「好丟臉啦，好羞愧啦」、「我都沒臉去見我的女朋友、我的家裏人」，並有提到「我對這件事深感愧疚、自責，我決意改過，不會再犯」。

此外，官媒《環球時報》也採訪了羅湖公安，獲對方回覆指鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條規定被處以行政拘留15日的處罰，並在8月24日期滿獲被釋，「行政拘留期間，公安機關依法保障了鄭文傑的各項合法權益」。

報道更稱，羅湖公安有提供另一段影片，影片中有兩名女子供述是在鄭文傑要求下向他提供非法性服務。但報道強調羅湖公安明確表示，該影片只是提供予該報記者了解事實使用，「出於對涉事女性的保護，以及避免不雅語言出現在公開報道中，他們要求我們不在網上公開這段視頻」，是故報道中亦只有影片的一張截圖，女子被「打格」處理。

《環球時報》的第二段影片的截圖。（環球網）

《環球時報》今天也發表社評《嫖娼者變政治蒙難者 這太有創意了》，更是直指「一個嫖了娼，既不敢否認這一事實又對記者相關提問閃爍其詞，而且居然敢說自己『沒有做任何對不起我所珍惜和愛的人的事情』，這樣的人還有誠信嗎？ 」。

此前在英國駐香港總領事館任職的鄭文傑，今年8月於深圳回港途中被羅湖公安行政拘留15日，稱是違反《中華人民共和國治安管理處罰法》。內地官媒《環球時報》其後率先引述來自羅湖公安的消息，指鄭文傑是因嫖妓被拘留，並且對違法事實供認不諱。

及至近日，鄭文傑接受媒體訪問，他稱曾被3名國安人員以不人道方式拷問迫供，包括雙手被鐵鏈吊起、長達數小時被迫保持貼牆深蹲，阻礙睡眠等，甚至曾遭毆打。鄭文傑稱盤問內容主要集中有否無參與香港反修例的示威活動，藉此迫使其承認代表英國政府有份煽動及協助示威。鄭文傑強調英國政府在香港的示威活動中並無任何角色，自己的工作亦只是收集資訊，評估旅遊風險及了解有否英國公民受波及。

（綜合報道）