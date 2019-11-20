鄭文傑稱內地拘留期間被毆　英國外相召見中國駐英大使

在8月時任職英國駐港總領事館、該月遭中國內地行政拘留15日的港人鄭文傑（Simon Cheng）近期接受媒體訪問，按照各媒體11月20日之報道，鄭文傑表示自己在深圳被拘留期間曾被毆打。 英國外相藍韜文同日表示，已就此事召見中國駐英大使抗議。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）指出「鄭文傑是我們團隊中一個寶貴成員，他在中國拘留期間遭受不當對待，我們感到震驚與驚駭，這相當於折磨。」

藍韜文表示，已經召見中國駐英大使，對中國違反國際義務、對鄭文傑受到殘酷及不光彩對待表達憤怒。他又稱，已明確表示期望中國當局調查並追究責任。

現時已離職的鄭文傑，2019年8月由香港前往深圳公幹，及後失聯。中國當局指他涉及嫖娼，並按內地行政規定將其拘留15日，最終在期滿後釋放回港。

英國廣播公司（BBC）及美國《華爾街日報》11月20日分別刊出鄭文傑的訪問，鄭文傑聲稱在內地拘留期間，曾被毆打和蒙眼等。BBC記者在訪問中，也有直接問及鄭文傑有否付錢嫖娼，鄭文傑回應稱「我不想把焦點放在我是否嫖娼的問題上。」他又指「因為那正是他們想要的。」他稱，只想明確說沒有做任何對不起他所珍惜和愛的人的事情。