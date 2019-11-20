英領館前職員Simon Cheng鄭文傑稱遭國安迫供　被辭職正尋求庇護

反修例風波中，於8月時任香港英國領事館職員的港人鄭文傑，於深圳回港途中被內地行政拘留，指他「涉嫌嫖妓」。英國廣播公司（BBC﹚今日（20日）報道鄭文傑的專訪，而鄭文傑亦在個人facebook發聲明。 綜合兩者，鄭文傑指11月已被要求辭職，他將尋求庇護。鄭文傑又提到自己被三名內地國安以不人道方式拷問迫供，包括長達數小時被迫保持貼牆深蹲及阻礙他睡眠等，並指曾遭毆打。他稱，盤問內容主要集中他有無參與抗議活動，並藉此迫使他承認代表英國政府有份煽動及協助示威。但他堅持英國政府在香港示威活動中並無任何角色，自己的工作只是收集資訊，評估旅遊風險及有無英國公民受波及。

據BBC專訪，鄭文傑憶述他在西九高鐵站過關時被攔住，並被帶上高鐵到深圳，當時雙手被扣、蒙眼及笠頭，將他移交予三名便衣警官，他後來獲知是國安人員。其後接受盤問時，他雙手被鐵鏈吊起，盤問內容主要集中在他有無參與抗議活動，認為目的是要迫使他承認代表英國政府煽動香港騷亂，「他們想知道英國在香港示威活動中的角色，問我們為示威者提供了什麼支援、金錢及裝備。」Simon Cheng堅稱，他的工作是純粹觀察，是許多大使館都有的社會監督工作，而不涉及任何指揮及介入事件。

稱遭蹲向牆數小時 曾被毆打

鄭文傑表示，盤問過程中被要求保持深蹲背部貼牆的壓力姿勢（stress position），更指動輒會被毆打，「他們會毆打骨骼位，如腳踝…任何易受傷的部位。鄭文傑稱，他被阻礙睡眠，有審訊員迫他唱中國國歌來保持清晰。另外，他指在被綁在椅上、頭髮被束的狀態下，審訊員試圖利用面部識別功能強迫開啟他的手機。

被要求從千張港示威者相片中認人

他相信自己不是唯一接受這種審訊的香港人，「我見到有班香港人被逮捕和審訊，聽到有人用廣東話講『舉起你的雙手，你在示威中舉起過旗幟，是不是』。」鄭文傑續指，他被要求從1000多張香港示威者的相片中，寫下當中他認識的人名及政治隸屬關係，他引述指「秘密警察表明有一批被捕香港示威者，已在內地被捕、被運送及被拘留。」

鄭文傑表示，審訊員打印了從他手機獲得與英國領事館往來的電郵，他亦表明百分百肯定英國無分配資源或協助示威。惟審訊員最終都是要他錄製兩份視頻供詞，一是關於「背叛祖國」，另一是關於「誘使賣淫」。

曾代收內地示威者家人律師費

鄭文傑亦提到，他有一位內地朋友因在香港參與示威被捕並已保釋，自己在前往深圳的商務旅行中，在英國領事館不知悉下，與該位朋友的親戚見面並代收生活費。BBC提到，儘管因為有法律困難的朋友收錢不太可能構成犯罪，但發生在內地或會招惹懷疑，Simon Cheng表示他直至現在都不知道被拘留的直接原因，但認為他的職業及與該位內地朋友的關係，都是原因之一。

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重申工作只是收集資訊

而鄭文傑今日（20日）在其facebook發表聲明則再解釋，指出他於8月8日在深圳曾在工餘時間去按摩，然後再去接觸該位內地示威者的父母，作為法律需要開支。他強調，「我沒有傷害任何人，也沒有做出令我所愛和珍惜的人有遺憾的事。」他表明，自己個人支持民主運動及有參與示威，包括守護連儂牆，但強調當中並無做任何違法的事。而作為英國領事館職員，他收到指令要收集資訊，以評估旅遊風險及有無英國人受牽連，工作包括加入Telegram群組、連登討論區及監察任新聞頻道。

將尋求庇護 對前途不安

鄭文傑向BBC表示，起初非常擔心自身安全，故拒絕英國政府發表聲明譴責事件，而且他受到中方秘密警察長時間盤問，英方亦視他為「安全隱患」，即使獲批英國的兩年工作簽證，但仍被要求並於11月辭職。他正在通過爭取就職及就學機會，以尋求庇護（seeking asylum），但坦言現在仍為自己的前途充滿不安及不穩定。BBC引述英國外交大臣Dominic Raab指，已召見中國駐英大使表達抗議，英方亦會為鄭文傑提供所需支援。

鄭文傑在個人聲明最後提到，「我一生都不會放棄爭取人權、和平、自由和民主，無論我將面臨危險、歧視和報復，無論我的聲譽如何受到影響，無論我的未來​​將承受污名、標籤和毀滅。」