【鄭文傑案】外交部：他對違法行為供認不諱，警方嚴格依法辦理

英國駐港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）早前在深圳因「涉嫌嫖妓」被公安行政拘留，惟鄭文傑近日接受媒體訪問透露，指自己被拘留期間曾被拷問迫供。 周四（21日），內地官媒《人民日報》微博上公開從深圳羅湖公安獲得的片段，顯示鄭文傑三次來到「嫖妓場所」及事後的審訊情況，強調「不存在刑訊逼供」，有關的影片亦獲深圳羅湖公安的官方微博轉發。 中國外交部亦在今日的例行記者會上表示，鄭文傑對違法行為供認不諱，警方嚴格依法辦理，過程中保障其合法權益。

外交部發言人耿爽。（外交部）

外交部發言人耿爽今日在記者會上表示，中國駐英國大使館已經就雙方會見的情況發布消息，「如果你仔細閱讀中國駐英使館發布的消息，事實證明我的預判是正確的，中國駐英國大使劉曉明當場向英方提出反交涉，就英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行表達中方的強烈憤慨和堅決反對。」

他又指，劉曉明同時指出，鄭文傑是香港中國公民，涉及其案件完全是中國內部事務，中國公安機關依法辦案，英方提出的所謂交涉完全沒有道理。

鄭文傑接受警方調查時的片段。（環時）

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耿爽強調，鄭文傑因為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條被深圳羅湖警方處以行政拘留15日的處罰，鄭文傑對其違法行為供認不諱，警方嚴格依法辦理並且保障了鄭的各項合法權益。「我提醒你注意，鄭文傑對他的違法行為供認不諱。」

內地官媒《人民日報》微博上公開從深圳羅湖公安獲得的片段，顯示鄭文傑三次來到「嫖妓場所」及事後的審訊情況：