【將變老賴？】欠債1.5億元　王思聰遭限制消費後再被查封財產

萬達集團董事長獨生子王思聰月初被入稟追討1.5億元（人民幣．下同）欠債，隨後就被北京第二中院列為「被執行人」。 由於至今仍未還債，王思聰不但被法院頒發布限制消費令，更被查封名下的房產、車輛、銀行存款等財產。 另外有最新消息，上海靜安法院亦已對「上海熊貓互娛文化有限公司」發布3個限制消費令，限制該公司及王思聰不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。

王思聰被入稟追討1.5億元欠債。（資料圖片）

北京第二中院已向王思聰發布限制消費令。（微博）

北京市二中院周五（22日）召開執行主題新聞通報會，新聞辦負責人介紹，王思聰的案件立案執行後，法院隨即向被列為「被執行人」的王思聰送達執行通知書及報告財產令。但王思聰至今仍未按要求履行還款義務，故對其採取限制消費措施，並查封名下的房產、車輛、銀行存款等財產。王思聰現時已按照財產申報令申報財產，雙方正協商債權履行事宜。

負責人指，下一步將依法核實王思聰申報財產情況，並結合雙方協商情況，依照法律規定適時採取相關措施。

熊貓互娛的「熊貓直播」在3月時因資金斷裂而遣散員工。（資料圖片）

據了解，執行申請人為「嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業（有限合夥）」，其於2017年5月31日成立，是「上海熊貓互娛文化有限公司」的股東，持股比例為2.31%。熊貓互娛的「熊貓直播」在3月時因資金斷裂而遣散員工。王思聰是熊貓互娛的董事長、疑似實際控制人及最終受益人，間接持有該公司40.07的股份。

（綜合報道）