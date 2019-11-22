普京讚揚中國經濟轉型成功　稱蘇聯解體是最恐怖噩夢

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在談到蘇聯解體時，讚揚中國的社會經濟轉型，稱這在蘇聯不可能發生。

據俄羅斯衛星通訊社當地時間11月20日報道，普京在出席「俄羅斯在召喚」經濟論壇時表示，在社會經濟轉型上中國相比俄羅斯做得更好。

習近平與普京（右）在巴西舉辦的金磚峰會上會晤。（AP）

在會上，普京談到蘇聯解體的原因。他認為，彼時波羅的海三國民族主義升温只是次要原因，而根源則是蘇聯政府極其低效的經濟政策導致社會崩潰，並帶來長期政治影響。

普京評價，蘇聯領導人在經濟轉型上失敗引發解體，然而解體的後果「比人們想象的更糟糕」，「比最恐怖的噩夢還難讓人相信」。

這位與中國領導人關係密切的俄羅斯總統說，相比之下，中國是一個更好的轉型案例，因為中國能「利用好中央政府授予的職能和市場經濟的發展」，在蘇聯「這樣的事情一件都沒有發生」。

在上述經濟論壇中，普京還提到當下俄中關係，稱俄中貨幣有直接交易的可能性。他認為人民幣穩定性強，這為在交易中廣泛使用創造條件，他也稱盧布也是一種方面、可自由兑換的貨幣，認為增加兩種貨幣直接交易是「絕對現實的」。

據俄羅斯媒體報道，被認為是主導蘇聯解體的戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）在回應普京相關表態時，稱蘇聯當時需要「民主化」。他認為彼時各加盟國都有自己的國家意識，而蘇聯政府並未改善聯盟內部關係。

戈爾巴喬夫還說，「問題的嚴肅性在於，需要進行民主化和改善關係。而這一點沒有做到。我不知道以後會發生什麼，但人民應該對此有清楚的認識。」

根據國際貨幣基金組織2018年數據，美國GDP總額為20.5萬億美元，中國GDP總額為13.4萬億美元，俄羅斯僅為1.5萬億美元。人均GDP方面，中國為9,608美元，俄羅斯為11,327美元。

中共在經濟領域的成功被認為是其執政的合法性來源之一。除卻經濟因素外，談到蘇聯解體時，中共總書記習近平曾說，蘇聯這樣一個大黨轟然倒塌，很重要一個因素就是政治紀律被動搖。

為此，習近平自執政以來，在中共黨內開展「轟轟烈烈」的反腐、整風、重建精神文明，以期避免重蹈蘇聯覆轍。