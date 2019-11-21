習近平普京金磚面對面　討論開通中俄天然氣大項目

中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在金磚（BRICS）峰會會晤時，商討了12月共同為具有標誌意義的中俄天然氣大項目「西伯利亞力量」舉行啟動儀式的議題。

俄羅斯衛星通訊社11月20日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京與習近平討論過在電視衛星轉播活動中共同開通沿東線向中國輸氣的可能性，目前議題正在研究中。

佩斯科夫稱：「（俄總統）上週（11月13日）與習近平在巴西利亞交流過。普京和習近平都談到通過聯合電視衛星轉播以間接方式參加的可能性。因此，該問題目前正在研究中。無疑，這是具有標誌性的事件。習近平和普京在不久前舉行的會談中都指出了其重要性，因此不排除將安排類似電視衛星轉播。」

俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）11月11日向記者表示，普京與習近平今年12月將通過視頻連線聯手啟動東線對華供氣。

11月12日，在中國外交部的記者會上，有記者就此提問稱：「中方能否確認相關信息？」發言人耿爽回應稱：「中俄東線天然氣管道項目是兩國元首親自商定並關注的中俄能源合作重大戰略性項目，對深化兩國全方位合作，促進兩國利益融合具有重要意義。」

俄羅斯「西伯利亞力量」天然氣管道項目擬於2019年12月1日啟動、對華供氣，10月底，俄氣已完成向「西伯利亞力量」管道注氣。2014年5月，俄氣與中石油天然氣集團公司（CNPC）簽署為期30年的東線供氣合同，約定俄方每年通過「西伯利亞力量」管道向中方供應380億立方米天然氣。