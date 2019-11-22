中科院新增院士64名　東風—17導彈總設計師祝學軍在列

11月22日，中國科學院公布消息稱，2019年共增選產生院士64名，同時增選產生來自12個國家的外籍院士20名。此外中國工程院也發布消息，2019年共增選產生75位院士和29位外籍院士。

中科院2019年院士增選工作於1月1日啟動，經過推薦、通信評審、公示、會議評審以及全體院士終選投票等程序。其中，數學物理學部11人，化學部10人，生命科學和醫學學部10人，地學部11人，信息技術科學部7人，技術科學部15人。

新當選院士中，女性6名；平均年齡55.7歲，最小年齡42歲，最大年齡67歲，60歲（含）以下的佔87.5%。

此外，經過全體院士投票選舉，2019年共產生中國科學院外籍院士20名。新當選外籍院士共來自12個國家，其中美國8人，法國2人，澳洲、奧地利、巴基斯坦、俄羅斯、哈薩克斯坦、荷蘭、加拿大、瑞典、意大利、英國各1人；哈薩克斯坦、意大利2國首次有科學家當選中國科學院外籍院士；有5位來自「一帶一路」沿線國家的候選人當選。

據中國航天科技集團網站消息，中國航天科技集團有限公司一院祝學軍正式當選中科院技術科學部院士。

資料顯示，祝學軍，女，1962年12月出生，碩士研究生，研究員，中國全國政協委員，一院戰術武器系列總設計師、型號總設計師。

祝學軍曾是中國央視2017年度科技創新人物候選人。根據央視網2018年1月的一篇報道，祝學軍是中國導彈技術領域專家，一直從事地地戰術彈道導彈技術研究。而新浪新聞則指，她還是東風—17的設計師之一。

據了解，祝學軍在導彈總體設計理論方法和工程研究等方面取得了多項重大開創性成果；建立了助推滑翔戰術導彈設計理論方法體系；先後擔任中國三代、七型地地戰術導彈武器系統總設計師，主持研製五個新型導彈武器，實現了中國地地戰術彈道導彈從威懾到實戰、從火力打擊到偵打一體、從傳統彈道式飛行到助推滑翔式機動飛行的重大技術跨越。