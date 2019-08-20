國產極地破冰船「雪龍2」號到南海試航　為南極考察作準備

據《中國海洋報》報道，中國首艘自主建造的極地考察破冰船「雪龍2」號上週四（15日）從上海起航，到南海海域執行試航任務。試航完成後，「雪龍2」號將和「雪龍」船共同執行中國第36次南極考察任務。

報道稱，本次試航預計36天，分為4個航段，主要目的是完成「雪龍2」號科考甲板支撐系統、走航觀測設備、水下聲學設備、拖曳觀測系統、底質沉積調查取樣系統、實驗室系統和其他調查採樣設備的性能測試，並對上述科考設備進行現場驗收，開展船員獨立操船技能訓練。

起航後的「雪龍2」號。（中國海洋報）

據悉，「雪龍2」號隸屬自然資源部中國極地研究中心，由芬蘭AKER北極公司和中船工業集團第708研究所聯合設計，江南造船（集團）有限責任公司負責施工建造。該船在經過東海海域常規試航後，於今年7月11日正式交付。

「雪龍2」船長122.5米，型寬22.32米，設計排水量13996噸，續航力2萬海裡，自持力60天，能以2節至3節的航速在冰厚1.5米加雪厚0.2米的條件下連續破冰航行。

此外，「雪龍2」號具備全球航行能力，能滿足無限航區要求，在極區大洋安全航行。該船採用國際先進的艏艉雙向破冰船型設計，具備全回轉電力推進功能和衝撞破冰能力，可實現極區原地360度轉動。

（中國海洋報）