中國使館斥西班牙《國家報》翻炒涉疆報道：欺騙和誤導民眾

針對涉新疆機密文件被泄露事件，中國駐西班牙使館作出回應。 中國駐西班牙使館在11月25日刊文稱，「我們很遺憾地看到，經過『艱苦』地翻譯、剪切、粘貼等工作，《國家報》於11月25日終於趕上了這輪炒作的末班車。」 文章稱，中國駐西班牙使館並非不願向《國家報》提供更多細節，恰恰相反，使館提供了包括白皮書在內的中國在新疆問題上的完整政策和立場，「只是因為我們的立場不是某些別有用心的人想看到、想聽到的，所以被刻意屏蔽和封鎖了。」

近年來，中國新疆維穩取得了重大進展。（VCG）

中國駐西班牙使館重申，新疆事務純屬中國內政。涉疆問題不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。「2015年至今，中方已就新疆反恐去極端化鬥爭、職業技能教育培訓工作等發佈了7本白皮書，有關新疆各方面的問題已經說得清清楚楚、明明白白。」

使館寫道，「1990年至2016年底，新疆發生了數千起暴恐事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。面對這樣的嚴峻形勢，中國中央政府和新疆自治區政府依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，及時採取一系列預防性反恐和去極端化措施。曾經深受恐怖主義危害的新疆已經3年沒有發生暴恐事件，各族人民生命權、健康權、發展權等基本權利得到有效保障。包括所有阿拉伯國家在內的國際社會大多數國家，均對中國的新疆政策公開表示支持。」

中國駐西班牙使館在文章中還「建議」《國家報》的編輯和記者們多看一看當地讀者對貴報新聞報道的評論，「與其辛辛苦苦翻譯美國同行的報道，不如多挖掘一些西班牙民眾真正關心問題的內幕，相信這對提高貴報銷量會更有幫助。」

11月16日，《紐約時報》刊文曝光了一份新疆機密文件，長達403頁。《紐約時報》稱，「該份機密文件是數十年來從中國執政的共產黨內部泄露出來的最大一批政府文件，為人們了解在新疆的持續鎮壓提供了前所未有的內部材料。在過去三年裏，當局已將多達100萬名維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族的人關進了拘禁營和監獄。」

針對相關事件，中國官方數次公開反駁。

11月18日晚，新疆政府在發表的聲明中首先稱，自1990年至2016年底，新疆共發生數千起暴恐案，造成大量人員傷亡和財產損失。基於此，新疆打擊暴恐犯罪，重視源頭治理，符合中國法律和國際提倡的共同理念。 聲明中指，新疆已經連續35個月未發生暴力恐怖案件，區內各民族的生命權、健康權、發展權得到保障。

稍早前，中國外交部發言人耿爽對此回應指，紐時的報道是「閉目塞聽」、「移花接木」、「斷章取義」，手法拙劣，「污衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力，其居心何在？」