中國籍女子闖特朗普海湖莊園被判刑9個月　未涉間諜罪

中國籍女子闖入特朗普（Donald Trump）海湖莊園案，再有最新進展。據美國有線電視新聞網（CNN）11月25日報道，涉事女子張玉婧（Yujing Zhang）被判處8個月監禁。但由於她從3月30日就已被拘留，故將在5天內解除拘押。

報道稱，2019年9月，張玉婧被判非法進入禁區、向聯邦官員作虛假陳詞的罪名成立，最高面臨6年監禁。她被認為有逃脱的風險，因此在等待判決期間一直被拘留。

海湖莊園是特朗普的私人住宅及俱樂部，常作為特朗普與外國國家元首會面的場所，他與中國國家主席習近平也曾在此會面，莊園安保涉及美國國家安全。（VCG）

但據法官表示，張從3月30日開始被拘留，這意味着她已經服滿了大部分的刑期。

此外，張玉婧還被判處2年監外看管和125美元的罰款。她須服從移民局以被驅逐出境。

CNN稱，她有14天的時間對該判決提出上訴。

2019年3月30日，張玉婧抵達海湖莊園時先說自己是俱樂部會員想去用裏面的游泳池，後又表示是來參加當晚在莊園舉行的一場活動。由於她說辭不一致，加上其所說的活動不存在，美國特勤局將她逮捕。

中國外交部發言人陸慷曾在4月9日在談到該案時表示，中方注意到相關報道。陸慷說：「此事發生後，中國駐當地的領事機構已經同當事人取得了聯繫，我們也將繼續提供必要的領事協助。中國政府一貫要求在海外的中國公民遵守當地法律法規。同時，我們也要求美方依法、公正、妥善地處理有關案件，切實保障涉事中國公民的合法權益。」

此外，中國外交部發言人華春瑩在9月10日指出，沒有聽說任何張玉靖與中國政府有關的情況。她表示，要求美方依法、公正、妥善處理有關案件，保障涉事中國公民的安全與正當合法權益。