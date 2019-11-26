【王立強間諜疑雲】向心夫婦凌晨被台北地檢署限制出境、出海

自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）一案持續發酵。懷疑涉及事件的「中國創新投資」行政總裁向心及其妻子龔青，今日（26日）凌晨被台北地檢署諭令限制出境、出海。

中國創新主席兼行政總裁向心。（資料圖片）

周日（24日），向心、龔青夫婦在桃園機場被台調查局人員攔下後，在機場扣留約談近30小時，直到周一（25日）晚上9時半，才被依違反台灣《國安法》的「發展組織罪」移送台北地檢署。

台北地檢署安排兩人到位於信義路一段、前特偵組所在地的「第五辦公室」再次接受訊問。今日（周二）凌晨1時許，向心、龔青夫婦被檢方諭令限制出境。

台媒報道指，兩人凌晨兩時左右在律師陪同下步出，期間有媒體上前採訪，惟向心夫婦未有回應，並乘車離開。

王立強接受澳洲傳媒訪問，自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網站截圖）

早前報道，自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強表示，中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，目的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。他並稱，中國創新投資在台灣傳媒業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國大陸可以控制這些傳媒，遂行新聞檢查。

（聯合報）