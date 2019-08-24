批美槍支暴力「痼疾難除」　中國人權研究會：美政黨政治弊端所致

中國人權研究會周六（24日）發表《美國痼疾難除的槍支暴力嚴重踐踏人權》文章，稱美國在槍支暴力方面長期存在的嚴重人權問題，並指這種暴力痼疾難除，同美國特殊的社會政治制度有直接關聯。

中國人權研究會指出，美國在槍支暴力方面長期存在的嚴重人權問題。圖為美國總統特朗普特朗普向全國步槍協會發表演說。（資料圖片）

中國人權研究會是中國人權領域最大的全國性學術團體，業務主管單位國務院新聞辦公室。

文章首先列出數據，指美國槍支氾濫、槍支暴力嚴重。「美國是全世界私人擁有槍支最多的國家，目前私人擁槍數量已超過美國人口數。槍支氾濫必然帶來槍支暴力，2018年，美國共發生涉槍案件57,103件，導致14,717人死亡、28,172人受傷，其中未成年人死傷3502人。頻繁發生的惡性槍擊事件已成為美國標誌性特徵。」

文章又指出，美國的槍擊案件造成大量人員傷亡，惡性槍殺案件更是形成對公眾安全的重大威脅。槍支暴力嚴重踐踏人權，特別是直接侵犯了美國民眾的生命權。

紐約舉行反槍支暴力遊行。（AFP）

文章更認為，美國槍支暴力痼疾難除，同美國特殊的社會政治制度有直接關聯：美國僵硬的憲法規定使得全面禁槍無法實現、美國政黨政治的弊端使控槍努力停滯不前、利益集團是美國控槍的最大阻力、槍支氾濫同美國警察過度使用槍支現象有相當關係。

美國深陷槍支泥淖，在槍支管制方面進退兩難，充分反映了其所謂的自由民主制度遭遇困境。美國政治制度不能解決個人自由與公共安全的矛盾，無法維持兩者之間的平衡。當天平向個人持槍自由過度傾斜、造成大量人員傷亡、威脅公共安全時，美國政府無力糾正，任由事態持續惡化……槍支管制問題折射出美國政治制度的根本困境，宣告美國自由民主走進死衚衕。 《美國痼疾難除的槍支暴力嚴重踐踏人權》

美國德州邊境城市埃爾帕索（El Paso）8月3日早上發生槍擊案，導致最少20人死亡、26人受傷。圖為案發後位於美墨邊境的圍欄兩方，都有人出席悼念晚會。（路透社）

文章還說，美國槍支氾濫和槍支暴力產生嚴重後果，除了造成大量人員傷亡外，還催生更多的暴力和犯罪，使美國社會安全感大大降低，令謀殺案、校園槍擊案在美國大量發生，嚴重破壞美國民眾的安全感。

文章最後總結稱，槍支暴力踐踏人權是美國存在嚴重人權問題的縮影，也是美國個人主義極度膨脹的結果，反映了美國固有的制度問題。「每時每刻，美國社會都面臨發生槍支暴力案件的危險，都在敲響踐踏人權的警鐘。」

（新華社）