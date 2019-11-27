黨校教授：中共「從革命黨向執政黨轉變」說法有錯且有害

中共黨校機關報《學習時報》近期刊文指，有關中共「從革命黨向執政黨轉變」的說法錯誤，而且有害。

中共不承認「從革命黨向執政黨轉變」這種說法。（Getty）

《學習時報》於11月18日刊發中共中央黨校黨建部主任張志明教授的文章〈為什麼說我黨「從革命黨向執政黨轉變」的說法是錯誤的？〉。文中以問答形式指，「實現中共從革命黨向執政黨轉變」這一流行說法理論上不嚴謹，更在現實中造成思想上的一些模糊認識，因而是錯誤和有害的。

張志明稱，「從革命黨向執政黨轉變」說法不是中共的提法，在黨章、黨規、黨內法規文件和其他黨內文獻中，從未用過這樣的提法。

而這一說法的源頭是2001年7月時任中共總書記江澤民在紀念建黨80周年大會上所說的話——「我們黨已經從一個領導人民為奪取全國政權而奮鬥的黨，成為一個領導人民掌握着全國政權並長期執政的黨。」

張志明稱，江澤民的表述是非常嚴謹的，是後來一些人為簡便，而將其簡述為「從革命黨向執政黨轉變」，但這種對中共的重大判斷和論述的隨意縮減更改是不嚴肅的，是違背政治規矩和紀律的。

中共中央黨校黨建部主任張志明。（資料圖片）

《學習時報》文章稱，中共自認為早在江西井岡山、陝西延安時期，就建立過政權，有過局部執政的業績和經驗。本港《明報》指，這也是北京方面十分介意和敏感海外使用「中共建政70周年」等字眼原因。

張志明認為，使用「從革命黨向執政黨轉變」說法，會造成「去革命化」「去領導化」的傾向，並指這種傾向會延伸演變為去政治化、去鬥爭化。

他還批評說，不能只要一談講政治、鬥爭精神，就想當然地認為是搞「極左」那一套。

這位教授還說，上述流行的說法，容易造成僅僅從執政角度理解中共的執政方式而忽視其對政權的領導方式的傾向，進而通過強調執政黨建設和執政規律，否定中共的領導規律的價值意義。

近十多年來，有關中共「從革命黨向執政黨轉變」的說法，一度成為顯學，有不少官員學者論述，其中包括中共黨校教授王長江、北京大學政府管理學院院長俞可平，以及曾任環保部副部長的潘岳。