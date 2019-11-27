李克強：部署實施《優化營商環境條例》應對經濟下行壓力

國務院總理李克強日前簽署國務院令，公布《優化營商環境條例》，自2020年1月1日起施行。李克強今天（27日）主持召開國務院常務會議，部署以實施該條例為契機，加快打造市場化法治化國際化營商環境。 會議指出，優化營商環境是增強市場活力、穩定社會預期、應對經濟下行壓力、促進發展和就業的有效舉措。

會議指出，優化營商環境是應對經濟下行壓力、促進發展和就業的有效舉措。（資料圖片）

會議指出，《優化營商環境條例》總結近年來深化「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革、優化營商環境的經驗，從法制層面明確打造市場化法治化國際化營商環境的要求。各地各部門要深刻認識中國營商環境還需更大努力加以改善和優化，這方面不平衡問題仍然突出。要抓緊出台條例的配套措施，清理、修改或廢止不符合條例的規章和規範性文件。

會議強調，要按照條例要求，聚焦市場主體關切，持續推進「放管服」改革，包括精簡審批、大幅放寬服務業市場准入要求、進一步清理涉企收費、進一步促進公平競爭，及提升政務服務水平。

為發揮好營商環境評價的督促作用，會議要求，在2018年以來開展的國內營商環境試評價基礎上，以市場主體感受為依據，改進指標體系和評價方法，既查找解決共性問題，又不增加地方和企業負擔。要對標國際先進，瞄準短板，推出針對性改革舉措，推廣有效做法，推動營商環境持續改善。

（央視新聞）