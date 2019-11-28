【網紅家暴案】警方指受害人未達輕傷或以上　前男友僅罰款及行拘

內地網紅「仿妝」（模仿化妝）博主「宇芽YUYAMIKA」日前在微博上發布影片及文章，控訴被前男友自今年4月起連番家暴。 重慶江北區政法委通報，經公安機關調查後，前男友陳某涉嫌被處以行政拘留20日及罰款，同時宇芽亦獲法院批出人身安全保護令。

宇芽在微博上發文及上載影片稱被前男友家暴。（微博）

通報指，陳某自2019年4月初至2019年8月底，多次對28歲的宇芽實施拖拽、推搡、毆打等故意傷害違法行為，同時又有通過微信實施威脅他人人身安全的違法行為。由於宇芽事後的損傷程度未達輕傷或輕傷以上程度，故公安機關依法給予行政處罰，就上述兩種違法行為合併執行行政拘留20日，並處罰款。

通報又提到，宇芽為防止陳某再次對其實施故意傷害行為，已於周三（27日）向江北法院申請人身安全保護令。法院經審查後，依據認定的事實，依法作出對宇芽的人身安全保護令。

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宇芽此前發文及上載影片稱被陳某家暴，其中影片中可清楚見到，在一個升降機內，有一名女子被一名男子強行拖出升降機，女子雖然不停掙扎，但最終都不及男子力大，甚至陳某的兩名前妻亦現身說法，均稱曾經有被陳某家暴過。

對於陳某的下場，宇芽有在周四（28日）發文回應，感謝警方之餘，亦奉勸被家暴者要及早挺身而出，「我十分後悔由於我的恐懼和猶豫，第一次報警時間過晚，一些證明暴力、傷害的重要證據已經滅失，導致施暴者沒有得到他本應得的更為嚴厲的懲罰」。

（綜合報道）