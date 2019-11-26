南京發布中國首份反家暴工作白皮書　警方可發告誡書警示施暴者

據《南京日報》今天（26日）消息，11月25日是國際消除對婦女暴力日，南京市婦聯主辦的「拒家暴，美家園」反家暴宣傳活動在當天舉行。活動現場正式發布《南京市預防和制止家庭暴力工作》白皮書，是全國首個關於反家暴工作的白皮書。

活動現場還進行反家暴集體簽名等環節。（南京日報）

白皮書中包括《實行家庭暴力告誡制度工作規範》《關於人身安全保護令申請與實施細則》《南京市婦聯干預家庭暴力實踐操作規範指南》等一系列規範制度，為維護婦女兒童權益、探索多機構合作反家暴的「南京之治」提供經驗指導。

白皮書中明確，有以下情形之一的，警方可以發家暴告誡書警示施暴者：經警員現場口頭制止，拒不停止施暴的；在警員對其進行批評教育後，拒不悔改的；經調查，2次以上實施家庭暴力的；警方受理行政案件調解結案後，又實施家庭暴力行為的等。

報道指，活動現場還進行反家暴集體簽名、反家暴「守護熊」發放、反家暴微電影展播、法律諮詢服務等環節，吸引眾多居民討論反家暴熱點話題。

家暴是嚴重的社會問題，近年來漸漸得到全球各國重視。（視覺中國）

中國近3成家庭存在家暴行為

據全國婦聯的相關調查表明，中國近3成家庭存在家庭暴力行為，每年有約10萬個家庭因家庭暴力導致破裂，其中90%的受害者是女性。

報道指，近年來，南京市不斷完善反家暴聯席會議制度，該制度由市婦兒工委辦公室牽頭、市婦聯具體運作，市政法委、公檢法司、民政等相關部門共同參與，依法履職。據統計，2019年1至10月，全市警方接報2772件家庭暴力案件，發放151份家庭暴力告誡書。

（南京日報）