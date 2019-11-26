【有片】拖出升降機捏頸撞牆　網紅仿妝博主宇芽控訴遭前男友家暴

內地網紅「仿妝」（模仿化妝）博主「宇芽YUYAMIKA」日前在微博上發布影片及文章，控訴被前男友自今年4月起連番家暴，從掌摑十多下升級至拖出升機降捏頸撞牆，最後一次甚至是被打至癱瘓在地，一度失去意識。 事件引起廣泛關注，重慶警方及市婦聯其後介入核查，有內地傳媒周二（26日）引述宇芽所屬公司的一名工作人員指，宇芽被家暴一事屬實，最近會暫停其手上工作，網民質疑是炒作更純粹是在造謠。

宇芽是內地知名仿妝博主。（微博）

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28歲的重慶女生宇芽是內地一名網紅仿妝博主，她通過超強化妝技巧，曾仿妝過多位名人，包括蒙娜麗莎、愛因斯坦等，還登上過英國《每日郵報》

11月25日晚上6時許，宇芽在微博發文稱被家暴。宇芽在文章中指，與網名為「沱沱的風魔教」44歲前男友於去年8月初認識後，9月開始正式交往，「在一起後，他開始因為生活中的一點小事就對我各種貶低大罵，不斷的向我灌輸他的三觀，否定我的工作和生活，給我洗腦不讓我有正常的社交」。宇芽指，第一次家暴是在交往半年後，「2019年4月8日他單獨約了一位年輕漂亮的女孩去巴蜀中學玩，因為之前他對我多次強調，跟我耍朋友（註：即談戀愛）就不會單獨見其他女孩，所以當我質問他時，他狠狠的扇了我耳光，而且是很用力的連續打了十幾下。」

宇芽稱，其後再歷經兩次被掌摑的家暴後，「沱沱的風魔教」的行為變本加厲，「最終導致了最後兩次，也是最嚴重的家暴」，「（第四次家暴）結果他追上來強行把我從電梯（升降機）裏拖出，用力掐我的脖子快要窒息，抓著我的頭使勁往墻上撞，不停的辱罵我，把所有的仇恨都發泄在我身上」、「（第五次家暴）回家之後就毆打我，把我使勁摔在地上，當時我無法站立，不能動癱在地上求他別打了，他視而不見還繼續用腳踩我臉、踹我身體」。

宇芽同時有上載一段結合升降機閉路電視畫面及宇芽接受採訪講述家暴的影片，前者清楚見到有一名女子被一名男子強行拖出升降機，女子雖然不停掙扎，但最終都不及男子力大；後者除了有宇芽現身說法，更有「沱沱的風魔教」的兩名前妻，二人均稱有被家暴過，「我這次就看到宇芽的視頻和文字嘛，就一下把我拽到十年前，感同身受，就是當時我受到的精神壓迫和那種傷痛」。

值得一提是，「沱沱的風魔教」目前未有作出正式回應，但有網民發現，事件曝光後他已關閉微博的留言功能，同時又更改「個性簽名」，囂張稱「所有罵我和電話騷擾我的人」不得好死，我就想問一句關你們屁事」。

（綜合報道）