不顧財富危機　萬達王健林東北投資再添一筆

從身家縮水跌出富豪榜前10名，到兒子王思聰欠債被北京法院查封房產，儘管大連萬達集團董事長王健林當下面臨着危機重重，但他仍然不忘推進振興東北的計劃。 據內媒《澎湃新聞》報道，吉林省委書記巴音朝魯，省委副書記、省長景俊海在長春周三（27日）晚會見王健林一行，而王健林此行的目的是洽談影視產業鏈項目合作，萬達將在長春市投資建設影視產業鏈項目。

王健林曾在4月赴習近平插隊的地方——陝西省延川縣梁家河村。（萬達集團官網）

據報道，巴音朝魯表示，吉林省委省政府將大力支持萬達集團在吉林的影視產業鏈項目建設，着重做好電影學院籌建、國際電影節籌辦等工作，加快推動項目落地落實。王健林稱，萬達集團將把促進吉林電影文化事業振興作為重要抓手，深入推進在吉林項目建設進度，大力培育發展影視全產業鏈，全力推動吉林全面振興全方位振興。

早在今年5月15日，大連萬達集團宣布，瀋陽市政府和萬達集團簽訂全面戰略合作協議，萬達集團將在已完成投資250億元（人民幣．下同）的基礎上，在瀋陽再投資800億元，建設大型文化旅遊項目、國際醫院、國際學校和5個萬達廣場。

10月11日，萬達以總計17.69億元的價格摘得瀋陽市沈北2019-027號雨潤西-1地塊、沈北2019-028號雨潤西-2地塊和沈北2019-029號雨潤西-3地塊，三宗地塊的規劃總建築面積為33萬2318平方米，均以底價成交。萬達擬在此地塊上建造萬達廣場，若最終建成將是瀋陽第6座萬達廣場。

欠債1.5億元未還，王思聰被多地法院發布限制消費令。（資料圖片）

最新福布斯（Forbes）數據顯示，王健林的財富從2018年的1566.3億元跌至2019年的883.9億元，排名從2018年的第4位跌至2019年的第14位，一年縮水682.4億元。此外，王健林之子王思聰的債務問題也出現反轉。在被上海法院取消消費限制令沒多久，王思聰又被北京第二中級法院下達限制消費令，其名下財產也被查封。

東北振興是中共在2004年就提出的政策，然而至今東北經濟發展仍然疲態盡顯。從2014年開始，「東三省」遼寧、吉林和黑龍江經濟增速全部排在全國倒數5名。在2016年習近平視察黑龍江之前，大型國有煤炭企業黑龍江龍煤集團曾因拖欠職工工資導致大規模的工人罷工、抗議群體事件，2018年還傳出黑龍江養老金「穿底」的消息。

去產能壓力大、國企改制面臨困境、招商困難、人才外流等問題讓「振興東北」幾乎淪為口號。 2018年9月，中國國家主席習近平在東北三省考察，東北振興再次成為一個重點話題。

東北三省曾被認為是中國的工業搖籃，為經濟困難時的中國撐起一片天。從近幾年中共高層的公開講話和各種動向來看，「東北振興」仍然被中南海高層作為經濟大事件，一定程度影響着習近平的「中國復興」步伐。

（綜合報道）