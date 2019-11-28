【華為風波】任正非：即使沒有Google　華為手機仍可成為世界第一

自美國大舉封殺華為以來，華為創始人兼CEO任正非頻繁出現在公共視野中，就公司現狀及未來走向等熱點話題回應社會關注。 任正非周二（26日）接受CNN專訪時表示，即使與Google的作業系統和應用程式隔絕，華為仍然可以成為世界第一大智能手機品牌，「我認為這不會成為問題，但這將需要更多時間。」

任正非表示，美國在創新方面仍然是最強大的國家，在未來幾十年，包括中國在內沒有任何國家能夠超越美國。不過，如果美國政府繼續限制美企的貿易對象，可能會無意中幫助競爭對手崛起。

任正非稱，即使與Google的作業系統和應用程式隔絕，華為仍然可以成為世界第一大智能手機品牌。（資料圖片）

報道指，華為是世界上最大的電訊設備製造商。如果沒有被美國列入貿易禁令，華為原本有望在2019年超越三星成為全球最大的智能手機銷售商，然而在Google被禁止與華為合作後，華為手機無法再預裝Google提供的GMS服務，該禁令對該公司海外用戶造成一定影響，華為來之不易的海外市場份額正在萎縮。

另外，美國商務部上周向微軟等美企頒發許可，授權其與華為開展不會對國家安全或外交利益構成重大風險的業務，但另一些公司則被拒絕發放許可證。任正非受訪時對此表示，Google既沒有被拒發許可，亦沒有收到許可。

值得一提的是，手機行業調查公司Gartner周二（26日）發布的2019年第3季度全球智能手機市場報告顯示，華為是唯一一間實現手機銷量兩位數增長的公司，以6582萬部的手機出貨量排名全球第2，市場份額為17%，僅次於三星，並且大幅超過排名第3的蘋果。

華為財報則顯示，截至2019年第3季度，華為實現銷售收入6108億人民幣，按年增長24.4%。CNN認為，中國智能手機銷量飆升對此起到一定作用。

（綜合報道）