【華為風波】美高官：華為5G產品是特洛伊木馬　德國應把它燒掉

美國正在大力施壓盟友不要使用中國電訊設備生產商華為的5G產品，美國國安顧問奧布萊恩更是華為的產品比作特洛伊木馬。

德國《圖片報》11月27日發佈了對美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）的專訪。奧布萊恩在專訪中施壓德國不要使用中國公司華為的5G產品。

奧布萊恩說，中國共產黨同華為之間沒有區別。他向德國政府發出警告說，應禁止華為參與德國的移動網絡建設。

奧布萊恩說，華為是一家腐敗的國企，而一個尤為重視軍事機密以及盟國機密的民主體制，怎麼會允許中共來建設5G網絡？

他還說，一想到這裏，他便震驚不已。這好比，在冷戰期間，讓蘇聯建一個從西歐通向蘇聯的鐵路網，並使用他們的車廂。

他告訴《圖片報》，華為產品跟愛立信、諾基亞、思科、高通或者三星相比之所以有價格優勢，是因為中國政府對它進行了補貼。「它就像是特洛伊木馬，對您而言，最好把它燒掉，而不是把它作為一件偉大的禮物迎進城。讓華為進來，就是全盤放棄所有德國公民的個人隱私。」

奧布萊恩嚴厲批評基社盟籍的聯邦經濟部長將美國竊聽同華為帶來的風險相提並論的言詞，他說：「如果部長先生相信，美國同中國在行為方式上有等同之處，我想向他發出邀請，請他到美國來了解一些事情。」

美國和德國這幾天正為華為問題大打口水仗。美國一直施壓德國不要使用華為的5G產品，但是德國總理默克爾（Angela Merkel）始終堅持在建設德國的5G網時，不特意封殺某個公司。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）11月24日就德國未封殺華為進行辯解，他的言辭似乎戳中美國的痛點。阿爾特邁爾在電視脱口秀節目中說，在2013年美國國安局爆發「稜鏡門」竊聽醜聞之後，德國並沒有對美國科技公司。阿爾特邁爾還說，美國也要求本國公司提供需要的反恐信息。

「稜鏡門」醜聞曝光了美國的陰暗一面，美國當局甚至監聽默克爾的電話。

美國駐德大使格雷內爾（Richard Grenel）11月25日發表聲明中回擊說，德國高級官員最近聲稱，美國相當於中國共產黨，這是對幫助確保德國安全的數千名美國士兵的侮辱。格雷內爾還說，中國和美國之間不存在道德上的對等關係，任何無視歷史的人都必將會重蹈覆轍。

阿爾特邁爾11月26日對德國媒體表示，他不會收回在脱口秀上的觀點。他說，從未在任何時刻將美國的政治制度同中國相比較。「對我而言十分清楚的是，對於敏感數據，我們需要最高的安全標準，而無論這些產品來自哪裏。」

中國外交部發言人耿爽11月27日也表態稱，奉勸格雷內爾先生和美國一些政客要有自知之明，趁早反省一下美國自身的問題，放棄偏見和執念，停止喋喋不休的反華聒噪。