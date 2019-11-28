默克爾呼籲提高5G安全　稱不會全面封殺華為

德國總理默克爾（Angela Merkel）11月27日表示，當地的5G網絡安全須要比過去的標準為高，她同時強調不應一開始就禁止如華為等供應商參與。

默克爾認為，德國有必要提這5G網絡安全，但不應一開始禁止部分供應商參與。（AP）

默克爾27日在柏林出席一個關於多邊貿易主義和數碼網絡安全的會議上致辭，稱傾向相信自己可以定下更高安全標準，比4G、3G和2G（標準）為高，但無需從開始就禁止供應商加入。

她在演講中沒公開提到華為，但表示阻止個別供應商只會令德國與整個區域隔離，並與德國作為擁護自由貿易的角色有衝突。默克爾認為，德國一直堅持公平、自由和基於事實的競爭，而不是純粹基於不同政治制度作出決定。

默克爾嘗試在對華進行開放貿易與5G安全之間作出平衡，她的情報官員及執政黨友都建議全面封殺華為參與5G建設，有網絡安全的鷹派人士指華為與中國政府關係密切，使用該公司設備可能帶來間諜及被破壞風險。

而默克爾出席這次會議時發生小插曲，她準備上台演講時一時失去平衡，但很快回復過來，並笑稱自己沒看到梯級，說下次會利用它上萿。默克爾近來的健康問題倫受關注，她曾經在不同場合被拍到出現抖震情況，不過多名官員都多次澄清她很正常，而她亦計劃在2021年離開政壇。