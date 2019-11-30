湖北偵破跨國走私槍枝案　主犯是留美學生　家藏小型「軍火庫」

湖北武漢海關周五（29日）披露一宗特大走私販賣槍枝要案，收繳了各類槍枝46支和上百件美國制式槍枝核心配件，其中有殺傷力的槍枝37支。 據負責偵辦此案的武漢海關緝私局相關負責人介紹，部分槍枝不是一般的普通武器，均為美國現役軍警標配使用的制式槍枝，殺傷力極大，「可以說是觸目驚心。」

武漢海關收繳的各類槍枝及槍枝核心配件。（楚天都市報）

步槍配件藏匿「玩具車」包裹

案情時間追溯到2017年8月4日，位於漢口北的天河空港國際郵件互換局海關監管中心發現，一件從美國佛羅里達州發至武漢市洪山區的郵件，疑似出現槍枝配件的影像，但申報的卻是「玩具車」。

工作人員拆箱檢驗後，查獲藏匿於玩具車零件中多是步槍配件。再對相似郵箱細查，在同一發貨人、來自美國佛羅里達州的另外兩件包裹，分別寄到武漢市江漢區、漢陽區，又發現了同樣藏匿於玩具車內的槍枝部件共63件。

針對線索，武漢天河機場海關緝私分局開經鑒定後發現，這批槍枝零部件屬於「美國制式某知名品牌火藥槍枝部件」，均由專業軍火商鍛造。一旦合成組裝好，則成為美國軍警的標配，能正常發射初速為400米/秒，動能為450焦耳。而在內地，手槍致死的標準僅78焦耳。

主犯家中是一個小型「軍火庫」。（楚天都市報）

主犯是「軍迷」 曾到美國留學

為了抓到幕後主腦，偵察員請郵政部門對包裹予以放行，並派幹警在投遞地點抓捕包裹收件人。最終通過收件人提供的線索，順藤摸瓜，抓獲一名黃姓主犯。專案組人員其後更在黃某家中發現一個小型「軍火庫」，繳獲疑似槍枝29支、彈夾44個、BB彈若干，還有若干未裝配的槍枝器械。

原來黃某是武昌某大學建設規劃系2014級研究生，父母均是該校教職工，從小喜歡玩槍，是一名「軍迷」，曾於 2016年8至2017年8月到美國佛羅里達大學自費學習1年。因在美開支較大，黃某遂產生了向國內販賣槍枝及配件的念頭，並由此牟利。至今年3月21日，涉案的6名疑犯被武漢市中院分別作出一審定罪判決。

據悉，該案被公安部和海關總署緝私局分別確認為「全國首宗最大全鏈條跨國走私網絡販賣槍枝案件」，並被列為一級掛牌督辦案件。今年10月，海關總署特以授予專案組「集體二等功」。

（楚天都市報）