【王立強間諜疑雲】向心是葉劍英外孫？　葉靜子疑微博發文否認

攪動台灣輿論的「中國特工王立強叛逃」事件持續發酵，台灣檢方為此限制香港中國創新投資公司主席向心夫婦出境。台灣有聲音指，向心可能是中共早期領導人葉劍英後人。不過疑似是葉劍英孫女的微博帳號「葉靜子mag」昨晚（1日）發聲，否認向心是葉家人。

日前，台灣國防部心戰處參謀官黃澎孝Facebook聲稱，向心是中共元帥葉劍英的外孫，向心母親是葉向真，父親是鋼琴家。隨後黃澎孝的言論在台灣輿論迅速發酵，諸多台媒亦聲稱向心是葉劍英後人。

鑑於中國大陸稍早前公開王立強的「受審畫面」並指其為詐騙犯，黃澎孝表示，大陸目前似乎想對向心、龔青和王立強3人潑髒水，一起打成詐騙犯，「中共越想否定這3人身份，越代表台灣可能逮到意想不到的間諜大咖，這就是研判敵情的反向思維」。

不過，就在12月1日晚，被認為是葉劍英孫女的微博博主「葉靜子mag」連發3條微博否認向心是葉家人。

葉劍英是中華人民共和國開國和第二代主要領導人之一。（資料圖片）

頭像為葉靜子本人的「葉靜子mag」晚上6時28分表示，「又來一個不認識的假親戚」，不過很快刪除，至晚間8時許再連發兩條微博：「鄭重聲明一下：這兩位與葉家沒有任何關係，素未謀面。今天在寶島上發生的新聞純屬炒作」，「再次澄清一下，今天寶島上的新聞所提到的向心和龔青二位與我素未謀面，更加不是親戚。特此聲明」。

公開資料顯示，葉靜子（Maggie Ip）1975年出生於北京，祖籍廣東梅縣，是葉劍英二子葉選寧之女，宋慶齡基金會理事，香港星際文化集團（Brilliant Culture Group）董事總經理。葉靜子堂妹葉晴晴（Robynn Yip）是香港唱作女子組合Robynn & Kendy的成員。

值得留意是，這不是「葉靜子mag」近來首次在微博揭露「冒充親戚」的人士，該帳號曾於11月15日、23日兩度發文，分別批評兩名女子涉嫌冒充其家屬。

（綜合報道）