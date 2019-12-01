【間諜疑雲】蔡正元起底王立強詐騙經歷：「中國間諜鬧劇」已落幕

自稱中國間諜而向澳洲投誠的王立強因爆料在澳洲、香港、台灣從事諜報活動，引發軒然大波。但有澳洲媒體引述情報高層指出，他們對王立強自稱是諜報要角的說法非常「懷疑」，認為他只是個邊緣的小角色，沒多大用處。 針對王立強的間諜劇，國民黨義務副秘書長蔡正元透過管道，直接找到王立強在大陸安徽財經大學的老師及同學，連王立強的結婚照都差點拿到，將王立強在大陸的學經歷查的一清二楚。

國民黨義務副秘書長蔡正元，找到自稱間諜的王立強母校的老師與同學。（聯合新聞）

蔡正元今天（12月1日）凌晨在facebook寫下「給王立強的公開信」，指王現在已經成為校內的大名人，每個老師學生提到王，無不嘖嘖稱奇，但一再行騙的行徑，也宣告王立強間諜鬧劇的風光時刻，已經可以宣告落幕了。

蔡正元表示，一位財經界的友人退休後，到安徽財經大學教書，正好是王立強母校，這件事情在安徽財經大學被當成鬧劇，陪王去蚌埠龍子湖辦結婚登記的同學好友，現正拿著王立強的結婚照四處渲染。連系主任周路都突然想起這個學生。校內人人討論王，嘖嘖稱奇。

中國籍男子王立強向澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網上圖片）

安徽財經大學校內嘲笑台胞是呆胞

王立強就讀的是合併科系，在校不出色，他現在卻成為校內的大名人。校內討論這件事，嘲笑台胞是呆胞，王立強在學校時的同學好友，都希望王繼續行騙天下，尤其是騙台灣人和騙白人。

根據蔡正元說法，王立強2011年考進安徽財經大學文學與藝術傳媒學院的繪畫系。2015年將畢業時，騙想考上這所學校的學生家長，2016年被輕微判刑，證明詐騙專業更勝繪畫專業。2017年王立強娶方人玉，2019年2月在上海騙了人民幣460萬元，用美術專長製作夫妻假證件，2019年4月逃到香港。

向心夫婦被台灣限制出境出海。（中國時報）

蔡正元說，2019年6月王立強向澳洲申請政治庇護，有本事騙倒澳洲記者Nick McKenzie，為王製作60分鐘影片。美國在台協會也有意影射，放入facebook，美國紐約時報快速轉載，總統蔡英文更大張旗鼓查辦王立強的假上司向心。

蔡正元表示，是不是台灣方面有人給了錢，讓你們合作無間，11月就在美國協助下演出一齣大陸間諜鬧劇。不管這齣鬧劇如何收尾，王立強應該已有很豐厚酬勞，這筆酬勞不管是誰給的，數字應該都不小。

韓國瑜批民進黨造謠

王立強向澳洲媒體爆料中稱，中共透過媒體輿論企圖影響台灣局勢，甚至去年高雄市長選舉期間，還曾金援韓國瑜280萬美元，相關訊息在台引發軒然大波。而民進黨立法院黨團隨即推出《反滲透法》。不過澳媒報導，澳洲情報機構研判王立強「只是一個低階小角色、沒有多大用處」。對此，國民黨總統參選人韓國瑜在facebook表示「謝謝澳洲媒體」，並指責民進黨造謠。

此外參選台南市第六選區立委的洪秀柱今天表示，民進黨每次到選舉的時候都會用這種手法，製造恐懼的氣氛，給國民黨扣帽子，王立強案一開始就被認為是不可思議、值得質疑的，但是民進黨卻像撿到槍一樣，還趁機退出反滲透法，這個都是不正常的選舉方式，民進黨每次都用這次還推陳出新，不過相信民眾會看穿手腳。

洪秀柱表示，王立強被澳洲情治單位認為是小角色，事實上本來就是不入流而且自己犯了錯，稱他為情治邊緣人都抬舉他了，他只是犯了錯跑到澳洲去尋求政治庇護，才編出這些故事，居然有澳洲媒體相信他，還大肆報導，而且民進黨還拿來栽贓在野黨，實在是不入流的作法。