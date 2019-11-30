【王立強間諜疑雲】澳媒：情報機構懷疑王立強只是「小角色」

自稱中國間諜而向澳洲投誠的王立強因爆料在澳洲、香港、台灣從事諜報活動，引發軒然大波。但有澳洲媒體引述情報高層指出，他們對王立強自稱是諜報要角的說法非常「懷疑」，認為他只是個邊緣的小角色。

澳洲天空新聞台（skynews）11月29日援引情報界資深人士消息稱，澳情報機構對自稱「中國高級特工」、已逃往該國的王立強的身份表示「懷疑」（dubious）。消息人士直言，王立強對澳洲安全機構「幾乎沒有用處」（little use）。

澳洲天空新聞台的相關報道。（網站截圖）

此前，王立強向澳媒聲稱，他曾參與2015年銅鑼灣書店事件，並參與大陸對台灣2020年大選的干預工作，策劃推翻蔡英文、資助國民黨參選人韓國瑜。

不過，天空新聞報導稱，根據上週二（26日）提交給莫里森政府國家安全委員會的意見，王立強可能只是從事低級別的工作，對澳洲安全機構幾乎沒有用處。

澳媒《每日電訊報》（The Daily Telegraph）則報導指，澳洲內閣國家安全委員會所收到的通知指出，王立強只可能接觸到低階工作，對澳情報機構可謂毫無貢獻。《每日電訊報》直接以「中國間諜的鬧劇」（China Spy Farce）為標，懷疑其自稱間諜的自白，認為他是利用虛假間諜證詞，以換取澳政治庇護或居留權。

早前，中國創新投資執行董事向心及他的妻子龔青，被台灣當局限制出境及接受調查。對此，報道引述有澳洲情報人員表示，台灣方面只是根據澳洲一些傳媒的報道才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

此前，已退伍的台灣軍情局前副局長翁衍慶中將亦曾表達類似觀點。他說，從王立強接受訪問的內容可以輕易辨別，他根本不是中共諜報人員，而是為爭取在澳洲居留，才宣稱自己是政治犯，藉此爭取不被遣返。