【高以翔逝世】遺體今由上海運返台　陸粉絲靈車後哭喊「不要走」

35歲的台灣男星高以翔，上周三（11月27日）凌晨在大陸錄製節目《追我吧》發生心因性猝死，遺體在杭州進行防腐處理後，於今天（2日）運抵上海，下午將從浦東機場運回台灣，讓他趕在「頭七」前落葉歸根。

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裝載高以翔的水晶棺木今天凌晨從杭州殯儀館運出，現場超過30位粉絲，頂着不到10度的低溫送行。當載運遺體的輕型貨車駛出殯儀館時，粉絲們眼淚潰堤，跟在靈車後哭喊「以翔，不要走」，場面哀戚。

此外亦有粉絲一路搭車跟車護送，粉絲們也在微博發文哀悼：「廣州天氣變冷了，高高真正可以踏上回家的路上 但願有來生願你還是做一個愛打籃球、愛護動物、紳士的一個人… 再見了王瀝川，再見了高以翔。」

另據《自由時報》報道，高以翔的棺木最後確定將於今天（2日）下午12點15分由上海浦東機場運回台灣，並安排由長榮倉儲機放倉通關，並確保運送通關過程不會受到採訪打擾。

《聯合報》消息指，在二哥高宇橋、女友Bella相伴下，高以翔遺體於下午2時5分落地抵台，水晶棺木落地畫面曝光。據悉，遺體傍晚將抵達台北第一殯儀館，設靈在一殯對面的金寶軒，告別式將於12月15日上午8點在第一殯儀館景行廳舉辦。目前，高以翔父母、大哥等在台灣安排其後事，而高以翔火化後將會安葬在新北市金寶山墓園。

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（綜合報道）