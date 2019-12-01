【高以翔逝世】粉絲提多項訴求討公道　遺體2日下午運回台灣

台灣藝人高以翔日前在浙江寧波拍攝浙江衛視的真人騷《追我吧》期間突然暈倒，心臟一度停頓達3分鐘，最終經搶救後證實猝死，終年35歲。 不少網友指節目組沒有做急救措施，更有粉絲提出多項訴求，希望能為高以翔討個公道；央視也在新聞節目中報道高以翔事件，認為錯過了黃金四分鐘，急救不到位。

事發時，現場工作人員即時為高以翔進行急救。(微博圖片)

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不少網友批評節目組沒有在第一時間進行急救，還持續在拍攝，有位女粉錄製影片控訴浙江衛視，並提出訴求，包括「公布現場事實情況」、「公布人事處罰細節與結果」、「高層的問責與道歉」、「安全保障的改善措施」、「放棄公關聆聽觀眾的訴求」、「永久停播《追我吧》」。

女粉絲錄製影片，提出多項訴求，希望能為高以翔討個公道。（微博）

不過有自稱節目工作人員的網友，則在微博發文強調「當以翔倒地的那一刻我們有第一時間衝上去，並且馬上叫了醫護人員以及救護車，對於網絡上各種帶節奏的對家，我們真的希望能夠消停一點」，不過網友卻留言「拿出證據」、「不要說那麼多，眼見為實，全程拍攝的，不可能沒有記錄，口說無憑」。

央視的《新聞周刊》節目也報導了高以翔的事件，指出可以發現在黃金四分鐘內沒有專業的醫護人員和急救設備，救護車也因為路障無法第一時間到位，或許就算有了這些也無法挽回生命，但是至少能保住更多生存的機會。

遺體明日運回台灣

台媒報道指，高以翔的棺木遺體明天（2日）下午運回台灣，並由長榮倉儲機放倉通關，航警局、移民署表示，將站在幫助國人的立場，協助相關事宜。另外，前往大陸處理兒子後事的高以翔母親，以及經紀人王鈞，已於上周六（11月30日）晚間由上海虹橋機場搭機抵達台北松山機場。

(綜合報道)