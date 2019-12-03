張曉明：澳門旗幟鮮明維護中央全面管治權，捍衛國家利益

今年12月20日，是澳門回國20週年紀念日。人民大會堂今天（3日）舉行了紀念澳門特別行政區基本法實施20周年座談會，全國人大常委會委員長栗戰書、分管港澳事務的副總理韓正、全國政協副主席何厚鏵、澳門特別行政區行政長官崔世安等均參加了座談會。 港澳辦主任張曉明在座談會上表示，澳門回歸20年來牢牢把握「一國兩制」的核心要義，旗幟鮮明捍衛國家主權、安全、發展利益，堅持行政主導體制。

張曉明在講話中表示，澳門牢牢把握「一國兩制」的核心要義，旗幟鮮明捍衛國家主權、安全、發展利益。

張曉明說，澳門特別行政區政府和社會各界牢固樹立「一國」意識，旗幟鮮明維護中央對澳門的全面管治權，積極履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任。

人民大會堂舉行座談會，紀念《澳門基本法》實施20週年。（網絡圖片）

他指，澳門2009年順利完成基本法第23條規定的立法任務，制定《維護國家安全法》，並於2018年設立由行政長官擔任主席的特別行政區維護國家安全委員會，還主動在立法會選舉法修改法案中增加「防獨」條款。他引述習近平的話稱，澳門「在貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣」。

張曉明又指，澳門牢牢把握「一國兩制」的法治原則，旗幟鮮明維護憲法和基本法確立的憲制秩序；大中小學各個教育階段都有基本法教育的相關內容，憲法和基本法被列為大學必修課。

此外，張曉明又指出，澳門牢牢把握「一國兩制」的政制設計，旗幟鮮明堅持行政主導體制，行政、立法、司法機關都自覺尊重中央對特別行政區的全面管治權，正確處理涉及中央與特別行政區關係的重要問題。

張曉明表示，澳門還能把握「一國兩制」的制度優勢，旗幟鮮明融入國家發展大局。

張曉明又強調，澳門把握住了「一國兩制」的主體要求，旗幟鮮明弘揚愛國愛澳核心價值。他說，以行政長官為首的管治團隊保持由愛國者組成，愛國愛澳力量在澳門特別行政區政治生活中居於絕對主導地位。

張曉明還特別指出，澳門重視愛國愛澳核心價值的培育和傳承，深入推進政府、學校、家庭和社會「四位一體」的愛國主義教育工程；澳門大中小學實現升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋，「中國歷史文化中心」在澳門成立。