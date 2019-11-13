【逃犯條例】張曉明取消來港宣講　消息：料北京對港局勢有新部署

有報章今（13日）報道，國務院港澳辦主任張曉明本周五（15日）來港擔任宣講會主講，詳細解讀四中全會的內容及精神。不過，據可靠消息指，有關方面今日一清早已通知港府取消有關行程。接近北京人士估計，張曉明取消宣講會非為迴避香港最近不斷升溫的局勢，反而聽聞北京對港最新亂局有重新部署，料稍後會有新招出台。 政府新聞處回覆《香港01》查詢確認，政府不會於本周就四中全會的《決定》舉辦宣講會。

中共十九屆四中全會早前閉幕，四中全會會議公報多個部分提及香港，其中提出完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制等。（新華社）

中共十九屆四中全會早前閉幕，四中全會會議公報提及港澳部分有多個新講法，包括要提出完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制等。其後，國家主席習近平在本月4日於上海會見特首林鄭月娥，稱中央高度信任林鄭月娥及其管治團隊工作。有評論指，中央在四中全會後敲定短期內不會撤換香港特首。

據消息人士指，北京就香港近兩日的示威衝突升級作重新部署，預料未來會有新招出台，應付香港局勢。（資料圖片/鄭子峰攝）

按原定計劃，張曉明周五來港，在政府總部與一眾港府高官解讀四中全會的《決定》內容，使他們加深了解中央政策。不過有關行程已於取消，建制派人士說，「宣講會名義上是特區政府主辦，但主動權在北京，尤其四中全會精神極之嚴肅和重要，港府不會主動提議取消，所以肯定是北京主動提出押後宣講會。」

一名接近北京消息人士透露，張曉明取消宣講會有多方面考慮，包括近兩日香港出現嚴重的示威衝突，市面一片混亂，各個政府部門疲於奔命，忙於處理及應對有關情況，故他們未必有時間出席宣講會。

不過，該消息人士強調，張曉明不出席宣講會不代表害怕局勢火上加油，「因為四中全會港澳部分的的精神，就是應付香港局勢會將所有可有的權都用盡，所以張曉明不會因香港現時的示威情況而退縮。」據其了解，北京就香港近兩日的示威衝突升級作重新部署，預料未來會有新招出台，應付香港局勢。