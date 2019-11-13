【四中全會】政府周五辦宣講會　據悉張曉明來港主講

中共十九屆四中全會早前閉幕，四中全會會議公報多個部分提及香港，其中提出完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制等。港澳辦主任張曉明就此撰文，指香港尚未完成《基本法》第23條立法，也未設立相應執行機構，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。 有報道指出，政府將於周五就四中全會公報舉行宣講會，張曉明來港負責主講。 《香港01》正就事件向政制及內地事務局查詢。

張曉明指香港尚未完成《基本法》第23條立法，也未設立相應執行機構，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一。（資料圖片／李澤彤攝）

四中全會公報提及「堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度機制」、「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力」、「建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量」、「加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。」

為了讓香港官員了解四中全會精神，有報道指，政府將於周五在政府總部舉行宣講會，張曉明將負責主講，特首林鄭月娥、司局長均會出席，又指副秘書長或以上職級官員也會參與宣講會，估計有二百、三百人參與。

2017年11月，十九大會議結束後，中共中央委員、中共中央文獻研究室主任冷溶牽領宣講團來港，向特區政府高級官員介紹十九大精神，為回歸以來首次。