美稱應對氣候危機承諾堅如磐石　中方：請即恢復執行《巴黎協定》

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）12月2日在馬德里出席聯合國氣候變化大會期間稱，美方代表團與會旨在表明美國國會對採取行動應對氣候危機的承諾堅如磐石。

對此，中國外交部今天（3日）表態稱，「《巴黎協定》是各方應對氣候變化承諾的具體體現，美國宣布退出《巴黎協定》，不知堅如磐石體現在哪兒？美方稱對應對氣候危機的承諾堅如磐石，這很好，我們歡迎。請美方立即恢復執行《巴黎協定》。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月4日證實，特朗普（Donald Trump）政府已經正式通知聯合國，美國將退出《巴黎協定》，將於通知發出1年後生效。

巴黎氣候協定是2015年12月由近200個國家簽定的協議，惟特朗普讓美國退出協定，對協調查全球應對策略構成衝擊。圖為挪威屬地斯瓦爾巴群島（Svalbard）上的北極熊。（VCG）

據了解，奧巴馬（Barack Obama）政府簽署了2015年的協議，承諾到2025年將美國的温室氣體排放量在2005年的基礎上削減26% 至28%。 2015年底，《聯合國氣候變化框架公約》近200個締約方在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》。2016年11月4日，《巴黎協定》正式生效。

特朗普在競選時承諾廢除這一承諾，稱這將損害美國經濟，同時讓中國等其他污染大國增加排放。

特朗普2017年6月宣布退出《巴黎協定》，並承諾振興美國的油氣與煤炭工業。根據《巴黎協定》規定，美國政府必須在該協定生效3年後才能正式啟動退出程序，而退出進程需時1年。根據聯合國規定，特朗普必須等到2019年11月4日才能提交退出文件。

值得一提的是，有環保團體表示，他們希望特朗普在2020年美國總統大選中被擊敗，期待其競選對手以大膽的新目標重新加入《巴黎協定》。