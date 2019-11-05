【新聞背後】美國需時1年退出《巴黎協定》　若總統換人可再加入

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月4日宣布，已通知聯合國美國退出《巴黎協定》（Paris Agreement）。惟美國需要待至1年後，才算正式退出協定。

特朗普政府發出通知後，意味美國將會徹底退出《巴黎協定》，不再參與限制全球碳排放，以及潔淨能源的取代計劃，華府亦會退出援助發展中國家降低污染的承諾。雖然蓬佩奧強調，美國將繼續在國際氣候議題上提供真實和實用的數據，開啟更少排放和更多安全能源的市場，但可以肯定的是美國將在短時間內，退出不同氣候相關的國際場合。

白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）將宣布來年美國主辦的七國集團（G7）峰會上，並不會有關於氣候變化的議程；總統特朗普（Donald Trump）也將缺席2020年9月舉行的聯合國全球氣候行動峰會。

美國總統特朗普9月23日突然出席聯合國氣候峰會，當時正準備出場的瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）瞄到他，露出不滿的表情。（VCG）

新總統可選擇重新加入

美國政府這次向聯合國遞交的文件象徵維時1年退出程序開始，直至2020年11月4日，美國才算是正是退出《巴黎協定》。不過當日剛好是2020年美國大選後的一日，假如特朗普未能連任，新任總統可以選擇重新加入協定，但屆時可能需要向聯合國提出新的氣候承諾。

在與特朗普爭奪總統寶座的民主黨候選人中，他們全部表示會讓美國踏上氣候議題的道路，並承諾在2050年中和美國國內的氣候污染問題。因此一旦特朗普真的落敗，美國可能在不足數月內又重新加入協定。

美國國會外有示威者打扮成北極熊，要求眾議院就氣候變化問題行動。（AP）

憑藉關注氣候議題，獲得2007年諾貝爾和平獎的美國前副總統戈爾（Al Gore）便批評特朗普的政策魯莽。他表示，即使特朗普退出《巴黎協定》，新任總統只需要在30日內便可以讓美國重新加入，並稱加入協定與否的決定權其實是在選民手中。