事關社會穩定　中共高層再三強調豬肉保供穩價

中共高層已將增加豬肉產量視作「重大的政治任務」。國家農業農村部12月2日在研究部署加快恢復生豬生產工作專項會議上表示，地方政府要負起責任，千方百計加快恢復生豬生產，稱這事關經濟社會穩定大局。

農業農村部敦促地方領導人要千方百計確保元旦春節和兩會期間豬肉供應。（視覺中國）

農業農村部部長韓長賦稱，生豬生產供應事關農民就業增收，事關經濟社會穩定大局。要從經濟社會發展全局的高度，進一步深刻認識生豬穩產保供工作的特殊重要性，把生豬穩產保供作為當前一項重大政治任務。

農業農村部的數據顯示，受非洲豬瘟影響，10月生豬存欄按年大跌超過40%，但有跡象顯示，下降速度正在放緩。

農業農村部敦促地方領導人積極擔當作為，千方百計確保元旦春節和兩會期間豬肉供應。確保今年底前生豬存欄和能繁母豬存欄止降回升，確保明年年底前產能基本恢復到接近常年的水平。

近日，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華在出席大中城市「菜籃子」產品保供座談會時也再次強調豬肉「保供穩價」。

胡春華表示，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」。（資料圖片）

此前的8月30日，胡春華曾主持召開「全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議」。在會上，胡春華要求各地迅速恢復生豬生產，完成生豬穩產保供目標任務；打擊「囤積居奇和串通漲價」等不法行為；提升「疫病防控能力」等。

他還曾赴四川、黑龍江、山東、河北、河南等地，重點是生豬穩產保供工作。

當時有英國媒體稱，獲得中共內部的一份講話，胡春華在之前的一次會議上對中共高層官員表示，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」。胡春華說：「這是我們給黨中央國務院的軍令狀。」

胡春華警告，豬肉價格上漲，可能會破壞今年10月1日舉行的中共建政70周年活動的氛圍；損害中共「形象」；可能會影響「經濟穩定」。

根據官媒新華社此前報道，胡春華在「全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議」曾表示，豬肉是中國大多數居民最主要肉類食品，保障供應事關民生，「事關大局」。