【非洲豬瘟】佛山通報病死豬事件：刑拘19人　立案調查涉事公司

非洲豬瘟肆虐內地，近日有內媒揭發佛山一個正規屠宰場有病死豬流出，這些豬肉蓋上檢疫合格的標籤，流入了廣州、佛山等地市場的豬肉檔，每天達數千斤之多。 周二（3日），佛山南海區政府新聞辦公室通報事件最新情況，指當局已對涉事企業南海合誼肉聯有限公司進行行政立案調查，並對涉事19人刑事拘留。

內媒揭發佛山一個正規屠宰場有病死豬流出。(廣東廣播電視台)

據廣東廣播電視台早前報道，記者透過暗訪，發現佛山的合誼肉聯廠有病死豬流出。肉聯廠內會有人向買家推銷死豬，一頭一兩百斤的死豬大約叫價兩三百元（人民幣，下同）。

買家在現場的交易區買下死豬後，死豬會直接在屠宰場宰殺，最終病死豬的豬肉偽裝成正常的豬肉，在市場上擺賣銷售，售價幾十元一斤。其中有一次，記者更發現有人將一頭身體已部分發紫的死豬拉往屠宰區。

事件曝光後引起社會關注，南海區政府周日（1日）已責令涉事企業從即日起禁止生豬調入，待處理完庫存生豬後，立即停業整頓。

3日的通報則再次詳細交待了事態發展，南海區政府稱，2日凌晨，涉事公司庫存生豬處理完畢。佛山市公安局南海分局以生產、銷售不符合標準食品罪依法對涉事人員19人進行刑事拘留，並繼續深入調查取證，南海區農業農村局對南海合誼聯有限公司進行行政立案調查。

通報還稱，南海區將對事件徹查到底，從嚴從重處理，依法追究相關人員責任。下一步也將組織開展食品安全大排查、大整治及生豬屠宰專項政治百日行動，嚴肅查處違法行為，確保衛生安全肉品供應。

（新京報）