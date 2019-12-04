回應《維吾爾人權政策法案》　國家反恐辦：根本不存在侵犯人權

美國眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》後，引來中國方面強烈反彈，國家反恐辦主任劉躍進亦有作出回應。 劉躍進除了對該法案獲得通過表態強烈憤慨及堅決反對外，亦有回應法案中對於中國政府的批評，以及中國展開反恐國際合作的有關情況。

劉躍進指，中國政府始終堅持法治思維、運用法治方式打擊恐怖主義，堅持依法打擊恐怖主義和保障人權相結合，反對將恐怖主義、極端主義與特定國家、民族、宗教掛鉤，反對在反恐問題上採取「雙重標準」，倡導綜合施策、標本兼治，既嚴厲打擊恐怖主義活動，又致力於消除恐怖主義滋生蔓延的條件，主張在相互尊重、平等協商基礎上，加強國際反恐務實合作。

劉躍進指職業技能教育培訓中心，是一間以幫助就業、去除極端為導向目的學校性質機構。（資料圖片）

對法案多次批評中國政府借反恐問題在新疆實施鎮壓、侵犯少數民族人權，劉躍進指中國是法治國家，在打擊暴力恐怖活動過程中，始終堅持以事實為依據、以法律為準繩，嚴格依照《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等的有關規定進行，根本不存在美國所稱的「侵犯少數民族人權」問題。

劉躍進亦解釋備受外界批評的「再教育營」爭議，指其是職業技能教育培訓中心，是一間以幫助就業、去除極端為導向目的學校性質機構。劉躍進強調，打擊恐怖主義和去極端化既是世界性問題，也是世界性難題。新疆依法展開職業技能教育培訓工作，是中國在反恐和去極端化方面所作的積極嘗試和探索，也是對《聯合國全球反恐戰略》決議和聯合國《防止暴力極端主義行動計劃》的響應和落實。

至於有關中國的反恐國際合作，劉躍進表示中國在為打擊恐怖主義作出努力的同時，始終堅持主張遵守聯合國憲章的宗旨、原則和國際關系基本準則，支持聯合國安理會通過的一系列反恐決議，先後批準加入12個全球性的國際反恐公約，積極參與國際刑警組織、上海合作組織、東盟地區論壇等多邊合作機制，並通過雙邊渠道同有關國家展開有效合作。

有聲音批評中國政府侵犯在外國被遣返的新疆維吾爾族人，劉躍進指遣返回國的非法出境人員，司法機關始終堅持嚴格按照中國有關法律法規對違法犯罪行為采取法律措施，區分不同情況作出處理。

（央視新聞）