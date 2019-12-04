【PISA放榜】內地4省聯合參賽3科奪冠　學習效率及幸福感指標偏低

國家教育部今天（4日）表示，北京、上海、江蘇、浙江4省市作為一個整體，參加2018年學生能力國際評估計劃（PISA2018），取得全部3項科目（閱讀、數學、科學）參測國家第一名的成績。

內地4省市學生在閱讀、數學和科學3項關鍵能力上均位居第一。（PISA網站截圖）

PISA是經濟合作與發展組織（OECD）於2000年發起的對基礎教育進行跨國家、跨文化的評價項目，目的是對15歲學生的閱讀、數學、科學素養和運用知識解決現實問題能力進行評價，反映學生參與未來生活的能力。經OECD統一抽樣，內地4省市361間學校的12058名學生代表在校生參加2018年的測試。

測試結果顯示，內地4省市學生閱讀、數學、科學3項關鍵能力素養均居第一，3項平均成績分別為555分、591分和590分，在參測國家中均排名第一。內地4省市學生基本素養達標率為參測國家第一，高水平學生數量總數居於前列。

測試顯示內地4省市中學生總體學習效率和幸福感偏低。（資料圖片）

而內地4省市學生的閱讀興趣指數達0.97，是參測國家中最喜愛閱讀的，24.8%的學生每月多次閱讀2種類型的讀物，19.2%的學生每月多次閱讀3種類型的讀物。但他們學習時間較長，平均校內課堂學習時間為每周31.8小時，按照學習時間長短排序，在參測國家／地區中排第4位。

不過測試亦顯示，內地4省市中學生總體學習效率和學生幸福感偏低，閱讀、數學和科學科目的學習效率在參測國家中皆排名靠後，分列第44位、第46位、第54位；而學生的學校歸屬感指數為-0.19，對生活滿意度平均分為6.64分，在參測國家中分別排第51位和第61位。測試還顯示，內地4省市家長高度重視學生教育，學生家庭教育資源有保障，但情感支持待提高。

（中新網／PISA官網）