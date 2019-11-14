【雙11】日搬包裹12小時　廣州技校安排學生去物流倉「實習」遭批

廣東廣州市新城技工學校日前安排一批一年級新生到廣州南沙區一物流園「實習」一周，內容是搬運「雙11」包裹，其中不乏非電商、物流專業的學生，甚至還有未成年學生，引發網民質疑。 一名今年16歲、就讀幼兒教育專業的女生更透露，他們每日實習時間過長，有時長達12小時。其家長質疑，這是學校在利用學生做廉價勞動力。

圖為涉事學校學生在物流倉搬運包裹。（網上圖片）

該校相關領導日前接受傳媒採訪時表示，學生雙11到物流園實習，是學校整體教學安排之一，實習過程是重要教學內容，學校適當安排學生參與這種社會實踐，符合要求且非強制性。若個別學生不想去，缺了社會實踐這門課程，會有一定影響。同時，實習有工資補貼，每日工時8小時。

不過，事件引發網民熱議，不少人認為學校做法有壓榨學生勞動力之嫌：

拿着學分要挾學生義務勞動，自己賺着企業的錢？ 人家不但交了錢來讀書的，還得給你們學校當免費勞動力 說實話這種情況還是挺常見的 廉價勞動力，企業把錢給學校 很多年前就這樣了。

省技工教育管理處：並不算是社會實踐活動

而校方在周四（14日）透露，到物流園實習的學生當日已全部回校正常上課，學校已將此事全部情況上報主管部門和相關政府部門，這些部門已介入處理。至於實習中斷是否影響學生社會實踐課程的學分，該校辦公室工作人員表示不方便回答。

隨後，廣東省人社廳技工教育管理處工作人員向內媒表示，該校此次安排學生到物流園實習並不算是社會實踐活動。人社廳宣傳處工作人員則說，技工學校組織學生到企業社會實踐有相關規定和規範，但未提及具體的規範內容。

（北京頭條、微博）