王毅不點名批評美國：世界和平穩定最大威脅就是單邊主義

12月4日，央視新聞客戶端消息指，正在韓國訪問的外長王毅在同韓國外長康京和會談時表示，中韓是近鄰，也是朋友，更是夥伴。面對充滿不確定性的國際形勢，身處百年未有之大變局，鄰居之間更應該加強交往，加強合作，相互理解，相互支持，共同維護雙方的正當權益，共同為地區和平穩定發揮建設性作用。

王毅強調，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張大小國家一律平等，主張國際關係民主化，反對以大欺小，反對恃強凌弱，反對強加於人，反對干涉別國內政。

王毅指出，當前世界和平穩定面臨的最大威脅，就是單邊主義破壞現今國際秩序、霸凌行徑挑戰國際關係準則。中國願同所有負責任國家，包括韓國一道，秉持多邊主義理念，堅守公平正義原則，用實際行動維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以世貿組織為基石的多邊貿易體系。

近期美國方面通過關於香港、新疆的法案，引起北京強烈不滿和反對。

美國國會眾議院12月3日晚間壓倒性通過了《2019年維吾爾人權政策法案》，這是繼《香港人權與民主法案》之後，美國國會再次就中國人權問題發難。

對此，中國外交部發言人4日表示，該案蓄意詆譭中國新疆的人權狀況，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。