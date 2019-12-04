印度海軍：中國船隻進入印專屬經濟區　涉「間諜活動」遭驅離

印度海軍高官12月3日稱，一艘「中國軍艦」最近進入位於安達曼海的印度專屬經濟區，並遭到印度海軍驅離。印度軍方人士還指責這艘船在印度水域搞「間諜活動」。

據《印度時報》報道，上述中國船隻於9月進入印度海域，後被印度海軍驅離。不過，印度軍方消息人士此後表示，涉事的「中國軍艦」其實是「實驗1號」科考船。該船被發現在印度海域進行研究活動。

「實驗1號」科考船。（網絡圖片）

印方聲稱，該船未經印度海軍的事先許可就進入該地區。印度海軍參謀長卡蘭比·辛格上將在新聞發佈會上說：「我們的立場是，如果在我們的地區採取任何行動，都必須通知我們或徵得我們的同意。」他還表示，目前日常平均有7至8艘中國船隻在該地區出現。

印媒指出，自2008年以來，中國海軍一直在印度洋地區保持長期存在，且絕大部分是以反海盜護航編隊的形式出現。印度對於中國在該地區的影響力日益增長感到擔憂。辛格稱：「他們（在印度洋地區的）存在是一個事實。在那正常工作中的海洋調查船，已被指定用於在某些區域開展深海探礦。」

實際上，中國「實驗1號」科考船並非軍艦，也不隸屬於中國海軍。據中科院官方網站，該船實際上是中國一艘3,000噸級入CCS船級的遠洋小水線面雙體科考船（SWATH），隸屬於中科院南海海洋所。

船上配置先進的操控系統，能夠滿足近海、遠洋進行海洋水聲學、物理海洋、海洋地質、海洋生物、海洋化學、海洋大氣環境等學科和交叉學科綜合科學考察的需要，可支持大範圍、大尺度觀測網絡的佈設、觀測、調控、遙感和監視等任務，是中國高性能的水聲研究平台及先進的海洋多學科實驗平台。