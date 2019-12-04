湖南瀏陽煙花廠爆炸　內媒稱7死多傷　最終人數仍待核查

今日（4日）上午7點50分許，湖南瀏陽市碧溪煙花製造有限公司石下工區發生嚴重爆炸事故。內媒報道指，至少7人死亡，多人受傷，周邊部分村民房屋窗戶受損。

現場影片顯示，事發地上空冒起滾滾的黑色濃煙。（微博）

瀏陽官方今日中午對外通報是次爆炸事故，稱造成1人死亡1人受傷，周邊部分村民房屋窗戶受損。通報指，爆炸煙花廠所在的澄潭江鎮立即啟動應急響應，瀏陽市應急、公安、消防、衛健等單位第一時間趕往現場開展積極救援處置。目前，傷員已送往醫院進行救治

現場影片顯示，事發地上空冒起滾滾的黑色濃煙。《新京報》報道，有附近居民稱，爆炸發生時「聲音很大」。瀏陽市應急管理局一位相關負責人稱，事故是該公司在花炮生產過程中，引發爆炸所致。據粗略統計，周邊受損房屋有二三十間。

另據《澎湃新聞》報道指，該報從多個官方渠道證實，爆炸已致7死多傷，最終人數還在進一步核查。對於瀏陽官方為何此前對外通報為1死1傷，報道引述瀏陽官方人士表示，中午的通報為事發地澄潭江鎮政府上報的情況，當地正在展開調查。

公開資料顯示，1995年，瀏陽被授予「中國煙花之鄉」榮譽稱號。2002年，國際煙花協會總部常設瀏陽。

（新京報／澎湃新聞）