【維吾爾人權法案】新疆伊協會長：沒有培訓中心就沒有安穩日子

美國眾議院當地時間3日通過《2019年維吾爾人權政策法案》。法案要求國務院每年匯報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況，同時要求總統實施制裁。 12月5日，新疆伊斯蘭教協會會長、新疆伊斯蘭教經學院院長阿不都熱克甫·吐木尼牙孜發文表示，「沒有教培中心就沒有新疆的安穩日子」。

阿不都熱克甫·吐木尼牙孜表示，美國指中國政府在新疆侵犯人權「赤裸裸的空口說白話、血口噴人，讓我看清了西方媒體和美國在反恐、去極端化問題上採取的雙重標準，也讓我看清了他們的險惡用心。」

中國官方曾出版白皮書向外界公布新疆職業技能培訓中心的情況。（Reuters）

他稱，過去一個時期，新疆極端思想滲透蔓延、暴恐活動多發頻發，面對各族群眾對打擊暴力恐怖犯罪的強烈呼聲，新疆政府既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又依法設立職業技能教育培訓中心，最大限度地挽救受宗教極端思想感染、有輕微違法犯罪行為或違法行為人員，最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義、極端主義的侵害。新疆已連續3年沒有發生暴恐案（事）件，各族群眾的獲得感、幸福感、安全感明顯增強。

他說：「今年以來，我接待了40多批國外來賓，他們紛紛對設立教培中心這一做法給予高度評價，對新疆的經濟社會發展成就點贊，認為新疆不僅很美麗，而且很安全。」

阿不都熱克甫·吐木尼牙孜稱，「我認識的一些學員在結業後，大多憑藉在教培中心學到的本領找到了合適的工作，過上了好日子。」

阿不都熱克甫·吐木尼牙孜表示，「開展職業技能教育培訓就是要挽救那些受到極端思想感染的人，這是護佑眾生的最大善舉。」他又表示，如果不開辦職業技能教育培訓中心，新疆就會成為暴恐橫行、災難不斷、人民遭殃的動盪之地。