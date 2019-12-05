美國要求駐美中國外交官通報接觸對象　中方即日起實施對等反制

美國自10月起要求中國駐美外交人員在與美國地方官員會見之前，必須提前通知美國國務院。 對此，中方今日（5日）宣布，從即日起對美國實施對等反制措施。

中方將從即日起實施對等反制措施，要求美國駐華外交人員與中方官員、教育或研究機構接觸前，提前通報中國外交部。（新華社）

內媒《觀察者網》報道，中方將從即日起實施對等反制措施，要求美國駐華使館外交人員和美國駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構，須提前5個工作日書面通知中國外交部。報道又指，中方現行其他相關規定對美方依然有效。

今年10月，美方要求中國駐美外交人員在與地方官員會見之前，必須提前通知美國國務院。《路透社》此前報道引述美國國務院官員稱，此舉是為了針對美國駐華外交官在中國受到的限制所採取的「對等措施」。

當時，中國外交部發言人耿爽曾作出回應，敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為中國駐美外交人員開展相關活動提供支持和便利，而不是人為地設置障礙。

同時，中國駐美大使館也在推特（Twitter）上發表聲明回應，稱美國務院對中國外交官施加的最新限制違反《維也納公約》。根據《維也納公約》第25條，接受國應為派遣國外交團執行職能提供充分便利的條件。並且「到目前為止，中方並沒有對美國駐華外交官提出類似要求」。