【維吾爾人權法案】新聞聯播「12連發」駁美涉疆法案

美國會眾議院12月3日通過了《2019年維吾爾人權政策法案》。12月5日，央視《新聞聯播》用近20分鐘時間以「十二連擊」對美通過涉疆法案予以堅決反對和強烈譴責。

《新聞聯播》首先報導了全國人大外事委員會的聲明，全國人大外事委員會發表聲明稱，美國在反恐問題上典型的雙重標準，其在人權問題上的虛偽暴露無遺，敦促美國國會摒棄政治偏見，放棄對中方施壓的錯誤做法，停止對中方的無端指責，停止干涉中國內政，停止為中美關系發展和雙方在反恐問題上的合作設置障礙。

新疆「再教育營」是海內外關注焦點。（資料圖片）

之後，《新聞聯播》引述政協外事委員會，稱美國通過這一法案是為恐怖主義張目，是在助紂為虐，指美國是打著維護人權的幌子，行破壞新疆穩定、遏製中國發展之實。

此後《新聞聯播》又報導了秦剛召見美駐華使館負責人的消息，指中方將根據形勢發展作出進一步反應。

然後《新聞聯播》又報導了外交部發言人表態。《新聞聯播》引述外交部發言人華春瑩指出，美方拿涉疆問題做文章，完全違背事實，完全違背國際社會主流民意。

《新聞聯播》之後又引述國家反恐辦，指美國在反恐問題上采取「雙重標準」。

《新聞聯播》之後又報導了國家民族事務委員會表態，民宗委表示美國的法案罔顧事實、顛倒黑白，中國各族人民維護國家統一、民族團結的意誌堅如磐石，實現中華民族偉大複興的步伐不可阻擋。

此後，《新聞聯播》又報導了新疆當地反應。

《新聞聯播》首先報導了新疆維吾爾自治區人大常委會表態，指出沒有任何力量能夠阻擋新疆前進步伐；然後《新聞聯播》又報導新疆維吾爾自治區人民政府聲明，指美國一些人不願看到新疆大好局面，但任何圖謀，都不能干擾新疆發展繁榮的進程。接著，《新聞聯播》又報導了新疆政協表態，指出該法案性質極其惡劣，用心十分險惡，只會讓中國人民更加眾誌成城。

《新聞聯播》此後又報導了官媒的態度。

《新聞聯播》首先引述人民日報評論員文章，指決不容許任何人為恐怖勢力撐腰，奉勸美方收回干涉中國內政的黑手，停止自取其辱的鬧劇。

此後，《新聞聯播》又報導了新華社評論員文章，指美方「以疆製華」圖謀絕不會得逞。

最後，《新聞聯播》發表了央視的國際銳評，強調美方應立即糾正錯誤，阻止上述涉疆「法案」成法，停止利用新疆問題干涉中國內政，避免對中美關系造成更大損害。中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方必將根據形勢發展作出進一步反應。