葡萄牙稱不會排除華為競投5G網絡建設　中方讚賞態度公正

針對葡萄牙外長席爾瓦（Augusto Santos Silva）當面回絕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抵制華為的事件，中國外交部在12月6日予以了表態。

中國外交部發言人華春瑩表示，「我們讚賞葡萄牙方面公正的態度。美國以莫須有的罪名到處打壓、封殺中國特定企業，這種赤裸裸的霸權行徑已經遭到了中方和其他具有正義感國家的堅決反對。我們都知道在全球化時代，公平、公正、非歧視性的原則對於維護國際規則和正常的經濟技術合作、貿易的秩序都是至關重要的，我們相信各國最終都會從本國自身的根本和長遠利益出發，來獨立自主地作出最符合自己利益的選擇和判斷。」

美國瘋狂圍堵華為的倡議在國際社會上引發的反應不一。（VCG）

蓬佩奧12月5日出訪葡萄牙里斯本，呼籲留意中國電訊商華為帶來的風險。惟席爾瓦表明，將會嚴格按照法規評估，並歡迎所有外來投資。

蓬佩奧在記者會上表示，中國政府毫不猶疑地利用華為設備的後門軟件，盜取敏感信息，強調美國過去一直提醒盟友要意識到不可信賴網絡所帶來的風險。惟他強調，各國可就電訊網絡建設自行作出決定，美國會尊重。

席爾瓦回應指，不會排除華為競投當地5G網絡建設，強調政府嚴格遵照該國及歐盟的法規，又表明歡迎所有外來投資。

美國近年致力呼籲盟友封殺華為，各國反應不一。英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前表示，採用華為與否取決於國家安全和情報分享；荷蘭政府則宣布2020年6月底前拍賣5G頻譜，經濟事務部國務秘書凱澤（Mona Keijzer）指，網絡的關鍵組件或只能由可靠的供應商提供，如發現供應商與外國政府間諜活動有關，將會被拒參與競投。