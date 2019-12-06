【華為前員工風波】華為再遭兩前員工控訴　被指人事「暗箱操作」

華為前員工李洪元去年離職時獲補發約30萬元人民幣補償款，同年底被華為指控敲詐勒索，遭警方羈押長達251天之後釋放。此事曝光後引起輿論嘩然。華為公關部早前回應指，華為有權報警。 此事持續發酵，華為遭另外兩位前員工控訴內容也被曝光。

媒體注意到，華為前人事管理人員胡玲曾發5000字帖文舉報稱遭受不公正待遇，她認為華為人事管理（HR）制度存在問題，沒有尊重研發人員，激勵原則、績效原則、退出原則均不清楚，一切都是暗箱操作。

她指出，HR有決定研發人員績效的權利，有決定研發人員專業性的權利，卻沒有制度來對HR進行審核和約束。

而華為無線地區部前員工曾夢也曾以社交賬號「華為北非林夕」透露自己因離職賠償被羈押90余天一事。

自2012年入職華為，曾夢輾轉GTS服務部門、無線行銷、西非無線地區部、北非無線地區部。2018年4月，華為同意以2N方式與其解除勞動合同，即按中國勞動法合同規定，用人單位按照經濟補償標準的二倍向勞動者支付賠償金。

商議賠償期間，曾夢已經回到深圳待崗，華為也一直未曾安排工作。直到2018年5月，曾夢使用年假卻被華為HR部門認定為未經主管同意而擅自休假。

2018年12月30日，曾夢被深圳警方羈押。此前，他多次聯繫包括李洪元在內的三位同事，均聯繫不上，猜測其也被羈押。而在被羈押的90天的時間裏，曾夢與華為雙方從未直接溝通。