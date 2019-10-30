【精準扶貧】農村低保專項治理　民政部：185萬人不符條件被清退

國家民政部日前在第四季度例行記者會上指出，2019年農村低保專項治理中，6月至9月，全國清退不再符合條件的低保（居民最低生活保障制度）對象92.8萬戶、185萬人；前9個月全國累計支出低保資金人民幣1164.7億元。

內地大力推進精準扶貧，6至9月全國清退不再符合條件的低保對象92.8萬戶、185萬人。（資料圖片）

在上周四（24日）的記者會上，民政部指出，該部從2018年開始在全國開展為期3年的農村低保專項治理，集中整治農村低保經辦中的腐敗和作風問題。通過主題教育期間的進一步聚焦和深化，排查重點對象463.3萬戶、914.4萬人，地方各級民政紀檢監察機構共發現或收到移交問題線索389條，其中立案160件，問責干部182人；民政部黨組、駐部紀檢監察組聯合通報2批11宗典型案件。

民政部續指，專項治理以來，農村低保環境不斷淨化，「關係保」、「人情保」、「錯保」、「脫保」、「漏保」問題明顯減少。今年6月，中央紀委國家監委對漠視侵害群眾利益問題牽頭開展集中整治，聚焦解決貧困老年人、殘疾人、兒童等重點對象「脫保」、「漏保」問題。

《法制日報》刊文指出，一些基層幹部利用「微權力」騙領低保。（資料圖片）

基層幹部利用「微權力」騙領低保

官媒《法制日報》今天（30日）刊文指出，人為設障礙是變相貪佔低保金的方式之一。一些基層幹部利用手中「微權力」軟硬兼施，不給錢不辦低保，尋找各種理由拒絕為符合條件的貧困群眾申請救助。有的基層幹部在低保金發放上中飽私囊，多領少付、隱瞞死亡低保戶騙取低保金。偽造虛假資料、冒名簽字領取低保金，也是騙取低保金慣用的手段。

文章指，一些職能部門存在「重下撥、輕監管」現象，資金一撥了之，給一些基層幹部暗箱操作的「彈性空間」。在多地調查中，有關部門發現，一大批村幹部將中央扶貧政策攔截，甚至有些地方出現黑惡勢力、宗族勢力把持農村工作和「窩案串案」現象。

文章最後指出，專職監督機關應該落實好基層工作，特別是監察體制改革之後，賦予其更多權限，更應該確保監督權的落實，敢於監督、及時監督、有效監督，同時壓實縣、鄉等基層監督部門的責任。

（綜合報道）