林毅夫：中國未來10年經濟增速可維持約6%　續支撐世界經濟增長

中美貿易衝突持續，全球經濟增速放緩，市場尤其關注中國經濟表現。北京大學新結構經濟學研究院院長、前世界銀行首席經濟學家林毅夫於「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」上表示，相信在2030年前，中國經濟增長可維持於6%左右，在全世界經濟下行的情況下，繼續支撐世界經濟的增長，是全世界機會最多的國家。

林毅夫憶述，40年前他由台灣游水至內地時，內地還是一窮二白，人均國民生產總值（GDP）連最窮的非洲國家三分之一都不到，但之後從1978年到2018年的40年間，中國平均每年經濟增長達9.4%，是人類歷史上不曾有過的經濟成就。

中國經濟增速下滑主因來自「外部」

不過近年內地經濟增速下滑，創1990年以來最慢的增速，令部份人對中國經濟未來轉趨悲觀。林毅夫解釋，中國經濟下滑，主要是外部而非內部因素，因為韓國、新加坡等國家的GDP增速也於同一時期出現下滑，且幅度比中國還大。他指，至目前為止，歐美等佔世界經濟比重超過50%的發達國家經濟還未完全復蘇，消費和需求增長遲緩，拖累了全球經濟的發展。

林毅夫指發展中國家只要善用「後發優勢」，靠引進技術，技術大幅升級，可達至高速經濟增長。（歐嘉樂攝）

善用後發優勢

對於中國經濟的未來，部份外國專家學者料中國經濟會持續下跌至3%至3.5%的所謂「常規」增長率。林毅夫認為，發展中國家只要善用「後發優勢」，靠引進技術，技術大幅升級，可達到遠高於常規增長率的經濟增速，這也是中國過往能取得高速經濟增長的成因之一。

而從人均GDP去看，2008年中國人均GDP是美國的21%，相當於1951年日本、1967年新加坡、1971年台灣、1977年韓國的水平，而這些經濟體正是靠「後發優勢」實現連續二十年8%至9%年均GDP增長率，因此中國也有潛力維持長時間的8%高速增長，料只要充份利用國內的有利條件，中國未來十年或更長時間，每年可實現6%左右的增長，成為一個高收入國家，並每年對世界增長貢獻逾30%。