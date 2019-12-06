公安部長趙克志會見鄧炳強：中央和公安部永遠是香港警隊堅強後盾

香港警務處處長鄧炳強到訪北京，公安部部長趙克志與其會面，並表態中央政府和公安部永遠是香港警隊的堅強後盾，將繼續支持警隊執法。

公安部部長趙克志（右）與香港警務處處長鄧炳強（左）會面。（公安部官網）

據公安部消息，國務委員、公安部部長趙克志周五（6日）在北京會見香港警務處處長鄧炳強，公安部常務副部長王小洪、部長助理陳思源一同參加會見。

趙克志首先對鄧炳強榮任香港警務處處長表示祝賀。他表示，國家主席習近平11月14日就當前香港局勢發表重要講話，指出了激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示了中央政府對香港局勢的基本立場和態度，為香港止暴制亂、恢復秩序指明了方向、提供了遵循。

趙克志指出，香港「修例風波」以來，香港警隊忠誠履職、恪盡職守，經受了非同尋常的考驗，付出了異常艱辛的努力，為維護香港法治和社會大局穩定、保障廣大市民生命財產安全、捍衛「一國兩制」和國家安全，發揮了中流砥柱的作用。止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最緊迫的任務。

趙克志希望鄧炳強繼續團結帶領香港警隊，早日實現「止暴制亂、恢復秩序」的目標。他還強調，中央政府和公安部永遠是香港警隊的堅強後盾，將繼續堅定支持香港警隊嚴正執法。希望香港警隊與內地公安機關加強協作配合，共同維護好國家安全和香港社會穩定。

趙克志在會面中強調，中央政府堅定支持香港警隊嚴正執法。（公安部官網）

鄧炳強也感謝公安部長期以來對香港警方的大力支持與幫助。他表示，香港警隊將萬眾一心、全力投入止暴制亂工作，盡快恢復香港社會秩序，團結香港社會各界共同努力，守護「一國兩制」和香港繁榮穩定。

據悉，鄧炳強此行是按照警隊慣例，在上任初期訪問北京，隨行人員包括新任警務處副處長（行動）蕭澤頤、鄧炳強的副官等。他們在北京拜會公安部和港澳辦等，除介紹香港的治安情況外，亦會就跨境罪案，以及警務合作方面進行交流。

現年54歲的鄧炳強於上月19日正式接任警務處長一職，今次亦是他首次以「一哥」身份訪京。而趙克志在2018年先後兼任中國國務委員、中共中央政法委副書記，以及中央港澳協調小組副組長，顯示公安系統在涉港事務上扮演了更重要角色。